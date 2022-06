Räppo jõudis Euroopa karikaetapil lähedale senisele parimale tulemusele

Sprindidistantsil peetud võistlusel oli Räppo koguajaks 56 minutit ja 42 sekundit ning Vabaorul 59 minutit ja 15 sekundit. Võistluse võitis austerlane Leon Pauger (55.30), teise koha sai britt Jack Willis (55.37) ja kolmanda sakslane Johannes Vogel (55.49).

"Tõesti üle pika aja tulemus, millega jään rahule," ütles Räppo, kelle parim Euroopa karikasarja etapi tulemus, 14. koht, pärineb 2019. aastast.

"Ujumine oli üsna okei, natuke kaklemist, aga ei midagi hullu. Rattas olin teises pundis ja umbes poolel maal sain aru, et grupp suureneb, aga eesolevatele lähemale ei liigu. Otsustasin energiat jooksuks säästa. Teine vahetusala ebaõnnestus pisut, sest tulemusi vaadates võis aeglane liigutamine maksta paar kohta. Jooksus üritasin joosta tõusvas tempos ning just teisel ringil püüda konkurente eesolevas grupis. Esimese ringi lõpus olin 20. kohal ja enesetunne oli veel hea. Teisel ringil andsin ühe koha küll ära, kuid tõusin 15. kohale. Oma grupist olin jooksukiiruselt kolmas ja ka kõige väledamale jooksumehele kaotasin vähem kui kunagi varem. Selline tulemus annab enesekindlust, et on võimalik esikümnes lõpetada," kommenteeris Räppo.

Vabaorg tunnistas peale finišit, et 44. koht ei olnud tulemus, mida ta püüdma läks.

"Samas tuleb endale aru anda, et hooaeg on alles algfaasis. Ujumises oli tunne hea, aga pundis ujumisega kaotasin rütmi ja liidrile palju sekundeid," ütles Vabaorg. "Kindlasti mõjutas mu tulemust eelmise nädala kukkumine, mis piiras mu võimeid rattasõidul. Jõudu oli, aga kurve ja tagasipöördeid kartsin kiiresti läbida. Pidin rattal palju tööd tegema, sest ülejäänud seltskond ei olnud eriti koostööst huvitatud. See jättis omakorda teatud jälje jooksule. Kokkuvõttes tulemus mind ei rahulda ja pean hakkama oma vigasid parandama," tunnistas Vabaorg.

Kivioja sai koguajaga 1:05.06 kirja 21. tulemuse. Võistluse võitis Luksemburgi triatleet Eva Daniels ajaga 1:01.21, teise koha sai šveitslanna Cathia Schär (1:01.24) ja kolmanda sakslanna Selina Klamt (1:01.27).

"Ei olnud kahjuks ka sel korral paremad tunded kui nädal tagasi. Ratta algus oli väga raske. Peale ujumist oli veel võimalus väga tugeva ratturi Schäriga koos sõita, aga esimese ringi viimases tagasipöördes oli eelmises grupis üks poolatar kukkunud ja ma jäin tema taha kinni ja seega šveitslannast maha. Peale seda jäingi üksi sõitma ja väga raske oli leida maksimaalset käiku. Sama oli ka jooksus," ütles Kivioja, keda ootab nüüd kodus Eestis korralik treeningtsükkel ja seejärel Euroopa karikaetapp Holtenis.