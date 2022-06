Naiste koondis mängib juunis Islandi U-23 ja Kasahstani naiskondadega

Naiste koondise ühe peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul on juunikuised vastased Eesti koondisele parajaks proovikiviks. "Juunikuu mängudes soovime näha arengut, mis võrreldes viimaste mängudega toimunud on ehk paremat füüsilist vormi ja võistkondlikult sujuvamat koostööd. Mõlemad mängud tulevad ootuspäraselt kiire tempoga, kus vastasteks on tipptasemel mängijad. Samas teame, et meie naiskonnas on sügavust ja oskusi, mida neile vastu panna," rääkis Morkovkina.

Morkovkina sõnul on eesmärk juunikuus punktitabelisse lisa teenida. "Mängus Islandi U-23 vastu on eesmärk kohaneda tavapärasest kiirema mängutempoga ning lihvida kaitsetööd. Kasahstani vastu mängides tahame punkte teenida," ütles Morkovkina.

Eesti naiste koondis kuulub samasse MM-valisarja alagruppi Prantsusmaa, Walesi, Sloveenia, Kreeka ja Kasahstaniga. Senistest mängudest pole Eestil ja Kasahstanil võitu ega viiki veel õnnestunud teenida.

Mõlemad juunikuu kohtumised peetakse algusega kell 19.00 Pärnu Rannastaadionil. Mängupääsmed on alates tulevast nädalast müügil Piletilevis.