Kenny Kivikasele esimene ja Evely Kaasikule viies meistritiitel lühirajal

Orienteerumisjooksu hooaja esimesed Eesti meistrimedalid jagati välja Värska lähistel Korela maastikul. Väga hea joostavuse ja nähtavusega, samas põnevate ja mitmekülgsete pinnavormidega maastik pakkus nauditavat orienteerumiselamust neljasajale orienteerujale. Korraldajaklubi Värska Peko ja rajameister Mait Tõnisson olid teinud väga head tööd ja teenisid rohkesti kiidusõnu.

Meeste põhiklassis võis varasemate võistluste põhjal eeldada, et medalitele konkureerivad eelkõige viimasena startivad Kenny Kivikas (OK Ilves) ning vennad Timo ja Lauri Sild (mõlemad OK Võru). Viimased kaks on omavahel jaganud meistrikullad lühirajal viimased 11 aastat järjest. Kenny Kivikas, kellel varasemast lühirajalt vaid kaks hõbedat, osutus aga seekord selle hegemoonia murdjaks. Ta läks võistlust juhtima 7,6 km pikkuse raja avakilomeetri lõpus ja asus oma edu vendade Sildade ees tasapisi kasvatama. Kuldmedali saatus selgus lõplikult kahe kolmandiku raja peal olnud 16. kontrollpunkti piirkonnas, kus kõigepealt tegi minutise vea Lauri Sild ning seejärel kohe analoogse vea ka Timo Sild, kes kaotas seal enam kui poolteist minutit. Kenny Kivikas teenis kulla ajaga 33.41, Lauri Sild kaotas talle 56 sekundit ning Timo Sild 2.12.

Kenny Kivikas: "Tänane maastik ja rada sobisid mulle suurepäraselt. Siin tuli kogu raja vältel orienteeruda suurel kiirusel ning puudusid vähese nähtavusega ja halva läbitavusega raskemad rajalõigud. Pärast juuni lõpus toimuvaid MM-võistlusi sprindidistantsidel tahangi taas kiiresti metsadistantsidele keskenduda, et olla oma parimas vormis augustikuisel EM-il Rakveres."

Naiste põhiklassis oli suurfavoriidiks varem neljal korral lühirajal meistriks tulnud Evely Kaasiku (JOKA), kes oma paremust ka veenvalt tõestas. Tõusnud 5,8 kilomeetrisel rajal liidriks juba teises kontrollpunktis, läks ta edasi kindlalt oma teed ja lõpetas võidukalt ajaga 35.44. Lähimaks konkurendiks jäi talle ühtlaselt hea jooksuga hõbeda teeninud Margret Zimmermann (OK Kape). Kaotust võitjale kogunes 2.40. Pronksi teenis võitja klubikaaslane Sigrid Ruul (+3.35). Nii Zimmermannile kui Ruulile oli see esimene medal lühiraja Eesti meistrivõistlustelt.

Evely Kaasiku: "Tegin küll tehniliselt hea jooksu, kuid füüsiliselt ei tundnud ennast just kõige paremini ja seepärast oli raja esimeses pooles hinges väike kahtlus, kas mu kiirus on ikka meistritiitli võitmiseks piisav. Lõpuks tuli esikoht suure ülekaaluga, kuid ma usun, et minu tänased lähimad konkurendid on alles oma vormi parandamas, et oleksime kõik parimas minekus kodustel Euroopa meistrivõistlustel augustis."

Juunioride seas tulid meistriteks Jürgen Joonas (OK Võru) ja Johanna Laanoja (OK Kobras).

