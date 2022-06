Karmilt viga saanud Zverev: mul on ilmselt mitu sidemeserebendit

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste poolfinaalis karmilt kukkunud ja hüppeliigest vigastanud maailma kolmas reket Alexander Zverev ütles, et esialgsetel hinnangutel on tal mitu sidemerebendit.

Zverev kaotas Rafael Nadalile avaseti 6:7 (8) ja teises setis oli seis 6:6, kui Saksamaa täht pidi vigastuse tõttu loobumisvõidu andma. Kaootilises teises setis murdsid mehed esimesest üheksast pallingust kaheksa ja Nadali löök oli just toonud tabloole viigiseisu 6:6, kui palli päästa üritanud Zverev libises, vigastas hüppeliigest ning jäi väljakule lebama. Saksa esinumber viidi väljakult ratastoolis ära ja kümme minutit hiljem tuli ta karkudel publikut tänama. Selleks hetkeks olid mehed väljakul olnud juba kolm tundi.

"Olen nüüd teel koju tagasi. Esialgsete arstlike ülevaatuste põhjal tundub, et mul on paremas jalas mitu sidemerebendit," kirjutas Zverev sotsiaalmeedias. "Lendan esmaspäeval Saksamaale ja siis tehakse veel uuringuid, et selgitada välja, kuidas kõige paremini ja kiiremini taastuda."

Ilmselt peab ta siiski päris pikalt võistlustelt eemal olema.