Rapla rattamaratoni võitis Rait Ärm, Kersti Kaljulaid enda vanuseklassi parim

Traditsiooniliselt kurjakuulutavalt raske rajaga Raplamaa rattamaratonil halastas ilmataat viimasel hetkel ning ratturid said sõitu alustada siiski päikesepaistega.

Grand Prix sõidul said kohe alguses eest ära sarja mitmekordne võitja Gert Jõeäär, valitsev maratonisõidu Eesti meister Josten Vaidem ning Prantsusmaa profiklubis Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ pedaaliv Rait Ärm.

Mariine Auto mäefinišis oli esimene Josten Vaidem, Küüslaugufestivali vahefinišiks oli ees juba Rait Ärm. Mõlemas arvestuses jätkab üldliidrina juhtgrupi kolmas mees Gert Jõeäär.

"Mul on suunurgad kõrvade taga – väga äge rada. Ma pole vist äkki juba neli aastat sellist pasteedirallit saanud sõita ja mulle sobis see täna ülihästi," kommenteeris Ärm. "Veidi olin üllatunud, et terve distantsi kolmekesi läbi uhasime. Ja finiš jääb kauaks meelde – 500 meetrit enne Josten ründas, kusagil 150 meetrit enne lõpujoont sain talle siiski saba peale ja lõpp läks ikka väga kõvaks vajutamiseks. Aga kätte sain selle võidu – Põhja-Eesti põrgu valitseja."

Naiste arvestuses lõpetas GP distantsi esimesena Liisa Ehrberg Janelle Uibokandi ja Maris Lillepi ees.

"No tänane võit tuli nüüd mitte patuga pooleks, aga teiste ebaõnne arvelt. Janellel purunes rehv ja Mari-Liis Mõttusel kuuldavasti ka. Selles mõttes lihtne võit, aga raja ees tuleb alati austust hoida ja ega siin täna lihtne polnud," kommenteeris oma sõitu Ehrberg.

N50 distantsiüleses arvestuses tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele üha paremasse vormi jõudev endine Eesti president Kersti Kaljulaid.

"Aasta tagasi unistasin intervjuus Gardena ilusast auhinnast, täna oli see päev, mil saingi esikoha kätte. Rada oli nagu paksust pruunist šokolaadist tehtud, lõpupoole hakkas isegi väsinud rattureid selg ees vastugi tulema," sõnas Kaljulaid. "Eks harrastusratturilegi meeldib ju, kui saad tunnustuse osaliseks oma pingutuse eest. Nii et koju saab minna tõesti hea tundega. Aitäh korraldajaile ja veel suurem aitäh kõigile, kes tulevad loodusesse ja harrastavad tervislikke eluviise!"

M50 klassi võitja oli Tarmo Neemela, üldliidrina jätkab aga seenioride kuuekordne maailmameister suusatamises Virgo Karu.

Gardena maratonil jätkas võiduseeriat Martin Parv korraldajaklubist KoMo, teisena ületas lõpujoone Matthias Mõttus, jättes kolmandaks läti ratturi Ivo Irbe. Naiste väledaim oli Mari Kruuser. Liidrisärk jäi seega Martin Parve kanda.

Jetoil poolmaratonil saabus esimesena Palukülast Laukatagusele Sebastian Suppi, üldarvestuse liidriks tõusis sel korral neljandana lõpetanud Egert Tammeleht.

Traditsioonilise Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Taavi Kannimäe, säilitades ka selle arvestuse liidrisärgi, naiste nobedaim oli Janelle Uibokand, liidrisärk jääb vähemalt järgmiseks etapiks veel Liisa Ehrbergi kätte.

Põltsamaa lastesõitudes võidutses M10 klassis Kevin Teeäär, N10 väledaim oli Lätist kohale tulnud Sofija Saicane.

Meeskondlikult võitsid Raplamaa Rattaklubi esindustiimi KoMo-Veloplus ratturid, kiiremaid naised olid Velohunt-Sparta tiimist.

Järgmine Hawaii Express Estonian Cup etapp toimub juuli lõpus Elvas.