Maailmameistri mängupäevad Fenerbahces võivad peagi läbi saada

Saksamaa jalgpallikoondisega maailmameistriks tulnud 33-aastase Mesut Özili jaoks võivad tema mängupäevad Istanbuli Fenerbahces peagi läbi olla, kuna klubi uus mänedžer Jorge Jesus andis märku, et Özil ei mängi tema all.

Jesus andis teada, et see on klubi huvides kõige parem, kui Özil ei mängiks enam Fenerbahce eest, vahendab DailyMail.

"Tal oli oma aeg ja ruum," sõnas Jesus kolmapäeval. "Tal on Türgis imeline ajalugu ning seda ei saa temalt keegi ära võtta," lisas Jesus.

Özil pole Türgi superliigas mänginud alates 20. märtsist, kui ta arvati koosseisust välja pärast tüli ajutise peatreeneri Ismail Kartaliga tema vormi pärast.

33-aastane sakslane on mänginud Fenerbahce eest 36 kohtumises alates 2021. aasta jaanuarist, kui ta klubiga ühines.

"Ta leping kehtib veel kaks aastat. Ta tahab Fenerbahcesse jääda, mitte kuhugi mujale minna," kommenteeris Özili agent Erkut Sogut.