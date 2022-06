Rahvusnaiskond jätkab Hõbeliigat võõrsil Sloveenia vastu

Eesti sai eelmises mängus 3:0 jagu Luksemburgist. Sloveenia kaotas 0:3 Portugalile.

Tabelis on esikohal kahe võidu ja kuue punktiga Rootsi, teine on kahe võiduga viis punkti kogunud Portugal. Kolmandat positsiooni hoiab ühe võidu ja nelja punktiga Eesti naiskond. Neljas on ühe võidu ja kolme punktiga Sloveenia ja viies kolm kaotust saanud Luksemburg, vahendab volley.ee

Pärast Sloveenia kohtumist seisab Eesti naiskonnal ees esimene kodumäng, kui kolmapäeval, 8. juunil kell 17.00 mängitakse Tartu Ülikooli spordihoones Rootsiga.

Eesti koosseis Sloveenia vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm