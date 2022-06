Augur Enemat alustab võistlust Euroopa rannajalgpalli Meistrite karikale

Spordiklubi Augur Enemat loositi ühte alagruppi Itaalia, Saksamaa ja Kreeka tugevate rannajalgpalliklubidega, vahendab Beach Soccer Estonia Facebooki leht.

Eesti meistri mängude ajakava on turniiril järgmine:

Esmaspäev 6. juuni

10.30 Spordiklubi Augur Enemat vs Pisa Beach Soccer

Teisipäev 7. juuni

13.00 Spordiklubi Augur Enemat vs. Rostocker Robben

Kolmapäev 8. juuni

11.45 Spordiklubi Augur Enemat vs. Atlas A.O.

Eesti meistrid on alustanud rannajalgpallihooaega kenasti ja võidetud on juba Eesti rannajalgpalli karikavõistlused. Ettevalmistus on meeskonnal olnud pikk ja põhjalik.