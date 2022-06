Rasmus Mägi stardib Teemantliigas Rabati etapil

See on teine kord, mil Eestist pärit kergejõustiklane võtab osa selle hooaja Teemantliigas. Eugene'is lõpetas Mägi jooksu viiendal positsioonil suurepärase ajaga 48.66.

Sel korral saab Mägil, 2014. aasta Euroopa hõbemedalistil, olema kordades raskem, sest Marokosse tuleb kohale ka maailma kiireim 400 m tõkkejooksja norralane Karsten Warholm, kelle rekord on 45.94. Norrakas on 2020. aasta olümpiavõitja, 2017. aasta kuldmedalist ja 2019. aasta maailmameister. Warholm on võitnud Teemantliiga nii 2019. kui ka 2021. aastal.

Rabati etapile jõuab 400 m tõkkejooksu starti veel staare, sealhulgas ka Türgist pärit Yasmani Copello, kelle rekord on 47.81. Rasmus Mägi isiklik rekord on 48.11.

Marokos võistlevad nii mehed kui ka naised seitsmel spordialal. Naised võistlevad kõrgushüppes, kolmikhüppes, teivashüppes ning 100 m, 400 m, 1500 m ja 3000 m jooksus. Mehed võistlevad kaugushüppes, kettaheites, 200 m, 800 m ja 1500 m jooksus ning 400 m tõkkejooksus ning 3000 m takistusjooksus.

Teemantliiga neljas kohtumine leiab aset pühapäeval, 5. juunil kell 21.