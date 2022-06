Laupäeval algavad karikavõistlused kardispordis

Nelja-etapilise karikasarja esimene etapp saab teoks laupäeval Aravete kardirajal, kus rajale tuleb viis võistlusklassi. Kiireimas nendest ehk otseveoliste klassis OK on etapivõidu kindlateks favoriitideks juba mitmeaastase kogemusega Robin Särg (Gear Racing) ja Carmen Kraav (AIX Racing Team).

Kiireimas võistlusklassis ehk otseveoliste klassis OK on etapivõidu kindlateks favoriitideks juba mitmeaastase kogemusega Robin Särg (Gear Racing) ja Carmen Kraav (AIX Racing Team). Mõlemal sõitjal on seljataga vähemalt üks täishooaeg Eestis, veelgi olulisemana aga ehk läinud aasta lõpus peetud maailmameistrivõistlused Hispaanias.

Kuidas suudab läinud hooajal väga edukalt klassis OK-Junior võistelnud Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team) uues võistlusklassis debüteerida, saab selgeks juba laupäeval.

"Kindlasti on eesmärgiks Robini ja Carmeniga tempos püsida. Muutlikud ilmaolud segavad kaarte, kuid annavad ka võimalusi," ütleb Pankratov oma hetkepositsiooni kohta. "Pjedestaalikoht avavõistluselt oleks hea. Kõik mis ülespoole jääb, oleks juba super."

OK-Junior on lisaks klassidele KZ ja OK kolmas võistlusklass, milles sõidetakse EM-i ja MM-i tiitlitele. Eesti kardispordi jaoks selget prioriteeti omav võistlusklass näeb karikasarja avavõistluse eel Mini klassi eelmise aasta esikolmikut eesotsas värske Eesti meistri Hugo Rajametsaga (Vihur Team) kiiresse OK-Juniorisse üle kolimas. Läinud hooaja lõpus mitte üksnes kodumaal järjest etapivõite noppinud, vaid ka Soome meistrisarjas kiireid põhjanaabreid alistanud Rajametsa jaoks on kiire otseveolisega harjumine kulgenud ootuspäraselt.

"OK-Junior on võrreldes Miniga ikka väga palju kiirem võistlusklass ning sellega harjumine on mul mõnevõrra aega võtnud. Kiirus on aga nüüdseks leitud ning ootusärevus uue hooaja eel on mõistagi suur," ütleb Rajamets pärast võistluseelseid treeninguid.

Rajamets peab oma suurimaks konkurendiks Andri Tšikinit. Tšikin (AQVA Racing) on üle-eelmise aasta Eesti meister ning koos Aleksander Uusneemega (AIX Racing Team) olid just nemad Rajametsa eelmise aasta suurimad konkurendid. Lihtne ei saa aga kellelgi uues võistlusklassis olema, sest vastu tuleb seista lisaks mitmetele teistele uustulnukatele sealhulgas mitmendat hooaega võistlenud Artur Karjusele ja Andrey Borodinile (mõlemad Talvar Racing).

Rohkelt klassivahetusi on hooaja eel toimunud ka pisemates võistlusklassides Micro ja Mini. Sarnaselt OK-Junioriga on eelmiste hooaegade medaliomanikud liikunud edasi järgmisse võistlusklassi, luues sellega suurepärased eeldused ülipõnevateks võidusõitudeks.

Vanad olijad ei saa end madalamast võistlusklassist tulnud konkurentide vastu kindlasti mitte vabalt tunda, sest vaatamata noorele eale on klassiga Mini liitunud Meryl Peldes (AQVA Racing), Mattias Ojapõld (Vihur Team) ja Rasmus Teller (KS Academy) suure kardispordi kogemusega.

"Mini on õige pisut kiirem võrreldes klassiga Micro, seega kardist endast uue klassiga kohanemine niivõrd ei sõltugi," kommenteerib Peldes toimunud muutust. "Konkurentsi kasv on pigem tingitud sellest, et Mini klassis võistlejad on kogenumad."

Karikasarjas löövad klassis Cadet kaasa ka kõige pisemad kardisõitjad. Siin võistlevad 6-8-aastased poisid-tüdrukud, kellest juba mõne aasta möödudes on saamas uus ja lootustandev tulevikutäht. Punktiarvestust selles klassis küll ei peeta, küll aga saab iga selle klassi osavõtja enda kohale vastava auhinnakarika.

Algava karikasarja puhul soovis kõigile võistlejatele edu Eesti parim vormelisõitja Jüri Vips.

"Soovin omalt poolt kõigile õnne ja edu karikasarjas võistlemisel. Eriti just kõige noorematel soovitan meeles pidada, et tulemuse nimel tuleb vaeva näha ning mistahes ebaõnnestumiste korral ei tohi alla anda," ütles Eesti parim vormelimees Vips.

Juba sarja pressikonverentsil videokõne vahendusel kodumaal võistlemise tähtsust rõhutanud Vips kordas sama mõtet veel kord.

"Et saada rahvusvahelisel areenil parimaks, tuleb ikka esmalt koduses konkurentsis tippu jõuda. See on kõige eeldus. Nagu aastakümneid näinud oleme, siis Eesti tase on väga tugev."

Võistlused jälgitavad tasuta nii kohapeal kui veebis.

Ajakava laupäeval, 4. juunil Aravetel:

9.00 - soojendussõidud

9.50 - ajasõidud

10.40 - eelsõit 1

12.30 - eelsõit 2

13.40 - finaalid

Autasustamine toimub pärast igat finaalsõitu.