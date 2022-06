Naiste meistriliigas tehakse algust teise ringi mängudega

Laupäeval, 4. juunil on kavas kaks kohtumist, kui kell 15 saavad avavile mängud Tartus ja Viljandis. Tartu JK Tammeka võõrustab Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul Saku Sportingut. Saku naiskond hoiab seitsme vooru järel tabelis teist kohta, kui liidrile FC Florale jäädakse alla vaid kolme punktiga. Tammeka on oma saldosse kogunud seitse punkti ja sellega ollakse võrdsel pulgal Vapruse ja Tabasaluga, kuid omavahelised mängud jätavad Tartu naiskonna praegu kuuendale kohale. Tammeka ja Sporting on omavahel läbi ajaloo ametlikes mängudes kohtunud üheksal korral ning kõigis kohtumistes on võidu noppinud Sporting.

Kell 15 panevad Viljandi kunstmuruväljakul palli mängu JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN ning Põlva FC Lootos. Mõlemad naiskonnad loodavad omavahelise kohtumisega enda tabeliseisu parandada. Ühendnaiskond on seni teeninud neli punkti ja sellega paiknetakse seitsmendal ehk eelviimasel kohal. Lootos asub kahe punktiga kaheksandal positsioonil.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Oleme Põlva FC Lootosega mõlemad keerulises olukorras. Nii et tuleb raske mäng."

Mängija Katariina Uibo: "Eelmisest mängust Põlvaga väljusime viigipunktiga. Tegemist on vastasega, kellega mängud on väga tasavägised. Laupäevasel mängul on oodata samuti tulist lahingut ning loodetavasti suudame omad võimalused ära kasutada ning võidu koju jätta."

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Ilusas Viljandis on alati meeldiv mängida. Eks näis kuidas meil seekord läheb."

Mängija Isabel Huma: "Tegemist on küllaltki võrdse ja ohtliku vastasega. Üritame naiskonnaga teha head koostööd ja anda endast parim ning kõik head võimalused ära kasutada."

Pühapäeval jõuab kell 12 Soccernet TV eetrisse esineliku naiskondade JK Tallinna Kalevi ja Pärnu JK Vapruse vastasseis. Kalev on esimese ringi järel 15 punktiga kolmandal tabelireal. Vaprus on vahetult nende järel, kuid naiskondi lahutab juba seitse punkti. Omavahel on seni korra juba kohtutud, kui aprillis toimunud mängus teenis Kalev 3:0 võidu.

Kalevi mängija Loore Lehtmets: "Peatreeneri närvikava korrapärase talitluse huvides ei sõida me Pärnust koju enne, kui oleme välja võidelnud 3 punkti liigatabelisse."

Tabeliliider Tallinna FC Flora peab sel nädalavahetusel oma esimese kohtumise uuel Balti liiga hooajal, kui pühapäeval, 5. juunil minnakse Riias kell 17.00 vastamisi SK Super Nova naiskonnaga.

Naiste meistriliiga 8. vooru kohtumised sel nädalavahetusel:

Laupäev, 4. juuni

kell 15.00 Tartu JK Tammeka - Saku Sporting, Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljak

kell 15.00 JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN - Põlva FC Lootos, Viljandi kunstmuruväljak

Pühapäev, 5. juuni

kell 12.00 Pärnu JK Vaprus - JK Tallinna Kalev, Pärnu Rannastaadion (OTSE: Soccernet.ee)