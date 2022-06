Kahekordne OM-hõbe ja Giro võitja paneb hooaja lõpus karjäärile punkti

2017. aastal Itaalia velotuuri võitnud Hollandi rattur Tom Dumoulin teatas reedel, et lõpetab ühes käesoleva hooajaga ka oma profikarjääri.

31-aastase Jumbo-Visma profitiimis sõitva hollandlase auhinnakappi kuuluvad lisaks Giro võidule ka olümpiahõbedad nii Rio kui Tokyo eraldistardist sõitudest, 2018. aastal saavutas ta Tour de France'il kokkuvõttes teise koha.

"Juba mõnda aega on minu pühendumuse, spordi nimel ohverdamise ja sellest vastu saamise vahel valitsenud tasakaalutus," kirjutas Dumoulin pikas Instagrami postituses.

"2020. aasta oli minu jaoks väga keeruline, aasta lõpus treenisin üle ja põlesin läbi. Järgmise hooaja alguses olin iseenda varjuks ja ma otsustasin rattaspordist pausi teha, et oma tuleviku üle mõelda. Siis otsustasin karjääri jätkata: ühest küljest olin Tokyo olümpiaks valmistunud juba viis aastat, aga teisalt armastan rattasporti ja suhtun sellesse erilisse maailma väga kirglikult."

"Suure pühendumuse ja ettevaatliku treeninglähenemisega suudaksin rattal naasta oma tippvormi, aga see oleks väga pikk tee ilma garantiideta, et mind saadaks edu. Olen otsustanud seda teed mitte astuda ja valida teise, uue ning tundmatu tee," lisas populaarne hollandlane.