Eesti koondised püüavad 3x3 EM-kvalifikatsioonil edasipääsu

Eesti meeste koondis mängib EM-il koosseisus Karl Johan Lips, Rait Riivo Laane, Oliver Metsalu ja Jorgen Rikberg, naiste koondises on Kadri-Ann Lass, Annika Köster, Marie Anette Sepp ja Johanna Eliise Teder, vahendab basket.ee.

Võistkondadega on Rumeenias kaasas 3×3 peatreener Siim Raudla, 3×3 koondiste mänedžer Raiko Matsalu ja füsioterapeut Risto Jamnes.

"Euroopa meistrivõistlustele pääsemise sõel läheb iga aastaga aina tihedamaks, kui peale pääseb endiselt vaid 12 riiki, kuid juba asetatud koondiste hulk on suurem ning kvalifikatsiooniturniiridelt pääsevad finaalturniirile vaid vähesed," selgitas Siim Raudla, kes vaatamata lühikesele ettevalmistusajale läheb sarnaselt eelmisele aastale rahvuskoondistega finaalturniirikohti püüdma. "Möödunud aastal see meestega meil õnnestus ning patt oleks väiksemaid sihte seada," lisas Raudla.

Eesti 3×3 koondiste alagrupimängud toimuvad laupäeval, 4. juunil:

16.55 Eesti vs Poola (naised)

17.20 Eesti vs Itaalia (mehed)

18.35 Eesti vs Belgia (naised)

20.25 Eesti vs Rumeenia (mehed)

Mehed mängivad C-alagrupis, mis tähendab, et edasipääsu korral satutakse veerandfinaalis vastu A-alagrupi parimatega (Poola, Põhja-Makedoonia või Montenegro). 3×3 korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudmiseks peavad mehed võitma lisaks veerandfinaalile ka 5. juuni õhtul toimuva poolfinaali.

Naised mängivad A-alagrupis, mis tähendab, et edasipääsu korral kohtutakse C-alagrupi parimatega (Ungari, Suurbritannia või Taani). Naistel pääseb 3×3 EM valikturniirilt finaalturniirile kolm paremat, mis tähendab, et lisaks poolfinaalidele toimub naistel ka kolmanda koha mäng.

Mänge näeb otsepildis FIBA YouTube'ist: