Naiste tennist maha teinud endine esireket pidi enda sõnu pehmendama

Endine maailma esireket ja kahekordne slämmivõitja Amelie Mauresmo on esimest aastat Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste turniiridirektor ja juba on ta ka kriitikat pälvinud. Nimelt põhjendas Mauresmo mängukavas meestele paremate aegade panemist sellega, et naiste tennis pole nii atraktiivne, pahandades sellega nii endisi kui praeguseid mängijaid.

Prantsusmaa lahtistel oli uuendusena õhtune sessioon, mis algas kohaliku aja järgi kell 20.45 ning seal oli kavas vaid üks matš, mida reklaamiti päeva naelana. Ühtekokku oli kavas kümme õhtust sessiooni ja vaid korra pandi sinna naiste mäng, kui prantslanna Alize Cornet läks vastamisi 13. asetatud lätlanna Jelena Ostapenkoga.

Kui Mauresmolt küsiti, miks kümnest õhtusest mängust vaid üks oli naiste oma, vastas ta, et naiste tennis pole piisavalt atraktiivne. "Olen endine naismängija, aga ma ei tunne end halvasti või et olen ebaõiglane kui ütlen, et meeste mängud on atraktiivsemad ja tõmbavad rohkem publikut," ütles Mauresmo, kes on Prantsusmaa lahtiste ajaloos esimene naissoost turniiridirektor. "Iga päev mängukava tehes oli minu eesmärk vaadata, millist naiste mängu ma saaksin sinna panna – milline oleks põnev vastasseis või kes oleks staar, keda õhtusele sessioonile panna. Pean teatud parameetritega arvestama. Ja see on keeruline."

"Püüdsin enamikel päevadel koos meeskonnaga vaadata, kas saaksime sinna mõne naiste mängu panna. Aga meil oli keeruline leida sellist, mis vääriks päeva mängu kohta," jätkas Mauresmo. "Kuna see õhtune sessioon on ainult üks mäng, oli sinna väga raske naiste mängu panna."

Naiste profitennise katuseorganisatsioon WTA ütles Mauresmo jutu peale, et nende hinnangul on oluline, et mängukavad oleksid tasakaalus. "Naiste tennises võib praegu näha erakordselt andekaid mängijaid ja meie fännid tahavad näha naiste tennist suurtel väljakutel parimatel mänguaegadel," seisis WTA teates. "Kui tahame tennist alana edasi arendada, on oluline, et ka mängukavad oleksid tasakaalus."

Maailma esireket Iga Swiatek oli Mauresmo sõnadest hämmingus. "See on natuke pettumust valmistav ja ka üllatav, sest ta oli ju ise WTA mängija," sõnas Swiatek. "Muidugi on igale mängijale mugavam mängida normaalsel kellaajal, aga muidugi tahaksime publikut lõbustada ja enda parimat tennist näidata igas mängus. Nii et minu arvates on see iga inimese isiklik arvamus, kas neile meeldib rohkem meeste või naiste tennis või meeldivad neile mõlemad. Mõned ütlevad, et tüdrukute mängude tulemusi on raskem ennustada ja tüdrukud pole nii järjekindlad. Aga äkki see ongi mõne jaoks põnevam ja tõmbab rohkem inimesi ligi."

Lisaks Swiatekile kritiseerisid Mauresmo sõnu näiteks ka tema endine õpilane, meeste edetabelis esikohal olnud Andy Murray ja 18-kordne slämmivõitja, ameeriklanna Chris Evert. Paljude pahameele tõttu oli Mauresmo sunnitud enda öeldut pehmendama. "Tahan vabandust paluda kõikide mängijate ees, keda minu öeldu solvas. Need kommentaarid olid kontekstist välja võetud," ütles Mauresmo Tennis Channeli intervjuus. "Inimesed, kes mind tunnevad, kes on mind teadnud kogu mu karjääri, nii väljakul kui väljakuväliselt, teavad, et võitlen alati võrdõiguslikkuse eest, seisan naiste tennise ja üldse naiste eest."

"Mis puudutab mängukava tegemisse ja eriti õhtuseid mänge, oli minu jutu mõte selles, et kuna meil on õhtuses sessioonis ainult üks matš, peame mõtlema piletiostjatele ja seetõttu on sinna keeruline planeerida naiste mängu, sest minu arvates peame mõtlema mängu pikkusele," jätkas Mauresmo. "Minu arvates on see piletiostjate suhtes aus. Järgmisel aastal peaksime kaaluma võimalust panna õhtusele sessioonile kaks mängu, see oleks ausam nii naiste kui ka meeste suhtes. Võib-olla saaksime siis planeerida näiteks naiste matši ja ühe paarismängu."

"Püüan leida paremat lahendust, mis oleks kõikide suhtes aus," lisas ta. "Praegune sessioon algas ka liiga hilja, aga me püüdsime võistlust kaasajastada. Näen nüüd, et peame veel muudatusi tegema ja kindlasti arutame neid pärast turniiri."

Õhtuse sessiooni hiline algusaeg on samuti kriitikat pälvinud, kuna mitmed mängud on lõppenud nii hilja, et Pariisi ühistransport enam ei sõida ja fännidel oli seetõttu keeruline koju pääseda. "See on kindlasti oluline asi, mis ära lahendada ja peab tulevikku silmas pidades olema üks meie prioriteetidest," nentis Mauresmo. "Peame Pariisi transpordiametiga koostööd tegema ja ühiselt midagi välja mõtlema. Kui kavatseme nende õhtuste sessioonidega jätkata, peavad inimesed koju saama. Praegu meil pole vahendeid, et organiseerida 15 000 inimese transporti, peame sellega tegelema."