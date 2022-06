Endine profirattur: Froome võib unustada mõtted Tour de France'i võidust

Itaalia velotuuril 12 etapivõitu saavutanud endine profirattur Robbie McEwen ei usu, et neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome suudab sel aastal Tour'i võita.

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ja Miguel Indurain on võitnud Prantsusmaa velotuuri viiel korral ning on ebatõenäoline, et Froome nendega liitub, vahendab Eurosport.

"Ta peaks tuuril sõitma. Ta on hea liider meeskonnale ja kindlasti teeks ta tiimile hästi reklaami," ütles McEwen. "Soorituse osas ma ei usu, et ta on võimeline enam Tour'i võitma. Kahtlen, kas ta suudab isegi etappi võita," sõnas McEwen.

Froome tegi hiljuti hea esituse velotuuril Mercan'Tour Classic, kui saavutas seal 11. koha, kuid esikümnesse ei ole suurtes sõitudes Suurbritannia esindaja pikka aega jõudnud.

"Ta on 37-aastane ega jää enam nooremaks. Iga päevaga muutub kõik raskemaks ja tal on teel palju takistusi. Tour'il on väga raske kõrgel tasemel võistelda."