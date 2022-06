EOK sai kaks uut liiget, Parras kinnitati Täitevkomitee liikmeks

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas ametist omal soovil lahkunud Oliver Kruudat tehtud töö eest ning sõnas, et Eesti Jäähokiliidu presidendina ametis olev Parras on täitevkomitee töökale kollektiivile hea täiendus.

"Rauno on väga aktiivne hoki arendamise suhtes ning kuigi jäähoki ümber on palju kirgi, on ta väga hea suhtlejana suutnud kõik omavahel koostööd tegema panna. Usun, et ta suudab EOK täitevkomitee liikmena spordijuhtimises kaasa rääkida," ütles Sõõrumaa.

Spordialaliitudest võeti EOK liikmeteks Eesti Dartsi Liit ja Eesti Spordiajaloo Selts. Liikmeskonnast arvati välja Eesti Budo Föderatsioon, Eesti Kirimaleühing, Eesti Kurnimänguliit. EOK auliikmeteks kinnitati Tokyo olümpiavõitjad Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich.

Lisaks kinnitati 2021. aasta majandusaruanne.

Täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on EOK kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt üks kord aastas. Täiskogul võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed, kus igal liikmel on üks hääl.