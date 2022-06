OTSEBLOGI | Eesti mängib Rahvuste liigas FIFA tabeli viimase koondisega

Eelmisel Rahvuste liiga hooajal kogus Eesti C-divisjoni teises grupis Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusia vastu kolm punkti ning pidi Küprose vastu mängima üleminekumänge. Avamatšis saadi A. Le Coq Arenal väravateta viik, aga korduskohtumises Larnacas jäädi 0:2 alla ja nii langes Eesti algavaks hooajaks madalaimasse ehk D-divisjoni.

D-liiga teises grupis tuleb Eestil rinda pista San Marino ja Maltaga, mis tähendab, et Eestil on juunis ja septembris Rahvuste liigas kokku vaid neli mängu. Grupi võitja pääseb tagasi C-divisjoni. Teoreetiliselt on grupivõiduga võimalik pääseda ka 2024. aasta EM-i play-off'i.

Eesti ja San Marino kuulusid ühte alagruppi ka 2016. aasta EM-valiksarjas, toona mängiti San Marinos väravateta viiki ning Tallinnas sai Eesti 2:0 võidu. Esimest korda mindi 2002. aastal vastamisi sõprusmängus, siis võitis Eesti 1:0.