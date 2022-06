Eesti jalgpallikoondise kapten krooniti viiendat korda Ungari meistriks

Ferencvaros lõpetas põhihooaja 55 punktiga (18 võitu, 1 viik, 2 kaotust) liidrikohal, edestades Györi 14 punktiga, kirjutab Soccernet.ee. Ferencvaros sai finaalseeria avamängus kodus 4:1 ja võõrsil 3:1 võidu. Eesti kaitsja sekkus esimeses mängus 79. ja teises 93. minutil vahetusest.

32-aastane Zlidnis on Ferencvaroses mänginud kaheksa hooaega ja võitnud nüüd viis Ungari meistritiitlit, lisaks on ta kuuekordne Ungari karikavõitja. Seejuures kaotati tänavu karika poolfinaalis just Györile, kes hiljem ka karikavõitjaks krooniti.

Zlidnis on kolmas Eesti jalgpallur, kes tänavu välismaa klubiga meistriks tulnud, sest Karol Mets krooniti hiljuti Šveitsi ja Nikita Baranov Armeenia meistriks. Zlidnis on viie meistritiitliga läbi aegade kõige edukam Eesti jalgpallur välismaal.