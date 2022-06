Noormeeste jalgpallikoondist ootavad ees Balti turniiri kohtumised Lätis

Koondis koguneb Tallinnas esmaspäeval, 6. juunil. Esimesed mängud toimuvad 9. juunil, kui kohtuvad Leedu - Soome ja Läti - Eesti. Kaks päeva hiljem on Eesti vastaseks põhjanaabrid soomlased ning turniir lõppeb 13. juunil, kui toimuvad vastasseisud Leedu - Eesti ja Läti - Soome.

Tänavu on U19 koondis pidanud kaks maavõistlust, kui märtsikuus kohtuti kahel korral Leedu eakaaslastega. Septembris ootab ees EM-valikturniir, kui Poolas minnakse lisaks võõrustajatele vastamisi Itaalia ning Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslastega.

Koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul oodatakse Balti turniiri mänge huviga. "Meie eesmärk on kindlasti Eestit hästi esindada ja usun, et tulevad põnevad kohtumised. Kindlasti loodame väravaid lüüa ja mõtleme ka hea tulemuse peale," sõnas peatreener.

"Märtsikuus toimunud laager oli positiivne ja on näha, et see seltskond on hästi kokku kasvanud. Üldjoontes oleme proovinud tuumikut koos hoida ja sel korral kaasame ka paar 2005. aastal sündinud poissi. Balti turniirid jäävad tihti perioodi, kus koolinoortel on tihe aeg ja see toob ka meile mõningaid vangerdusi. Mõeldes septembrikuiste valikmängude peale, saab nii mõnigi uuem nägu ennast Balti turniiril tõestada," lausus Bärengrub.

U-19 noormeeste koondis:

Väravavahid

Kaupo Kruusmäe (12.01.2004) - Viljandi JK Tulevik 1/0

Oskar Hendrikson (19.09.2004) - Tallinna FC Flora 0/0

Gregor Pürg (07.12.2005) - FC Nõmme United 0/0

Kaitsjad

Robin Kane - (29.05.2004) - Lazio S.P.A. (ITA) 3/0

Oliver Niit (03.06.2004) - Tallinna FC Flora 1/0

Alexander Kapitan Bergman (08.12.2004) - JK Tallinna Kalev 1/0

Georg Lani (02.04.2004) - Tartu JK Tammeka 1/0

Hugo Palutaja (02.04.2004) - JK Tallinna Kalev 1/0

Robin Tiigiste (23.04.2004) - FC Nõmme United 1/0

Rico Ernits (31.01.2004) - FC Nõmme United 1/0

Oliver-Aleksander Otti (14.05.2004) - Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Martin Vetkal (21.02.2004) - AS Roma (ITA) 7/1

Johann Kõre (14.04.2004) - Viimsi JK 7/0

Gregor Lehtmets (15.01.2004) - Viimsi JK 5/0

Mihhail Orlov (15.06.2004) - Ida-Virumaa FC Alliance 2/1

Markus Riisenberg (15.07.2004) - JK Tallinna Kalev 2/0

Aleksander Švedovski (26.11.2004) - Tallinna JK Legion 2/0

Kevin Burov (27.04.2004) - Tartu JK Tammeka 2/0

Karel Eerme (22.04.2004) - Harju JK Laagri 2/0

Nikita Kondratski (07.05.2004) - TJK Legion (laenul klubist KSK Štrommi) 2/0

Simon Usar (04.11.2004) - Paide Linnameeskond 0/0

Ramol Sillamaa (17.10.2004) - JK Tallinna Kalev 0/0

Kristofer Robin Grün (04.05.2004) - Tallinna FC Flora 0/0

Egert Õunapuu (30.04.2005) - FC Nõmme United 0/0

Personal

Peatreener: Alo Bärengrub

Abitreener: Siim Valtna

Väravavahtide treener: Rait Oja

Füsioterapeudid: Priit Ailt, Tarmo Tikk

Mänedžer: Freddy Karpov

U-19 noormeeste Balti turniiri mängud:

9. juuni

kell 13.00 Leedu – Soome, Jana Skredela staadion

kell 16.00 Läti – Eesti, Sloka staadion

11. juuni

kell 13.00 Eesti – Soome, Jana Skredela staadion

kell 16.00 Läti – Leedu, Sloka staadion

13. juuni

kell 12.00 Soome – Läti, Jana Skredela staadion

kell 12.00 Leedu – Eesti, Sloka staadion