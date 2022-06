Reedel saab avapaugu üle 700 osalejaga Tartu Basket Cup

Kolmes poiste eliitvanuserühmas (U-15, U-14, U-13) leiab nimekaid klubisid üle Euroopa. U-15 vanuses tulevad väljakule Euroliiga klubide Kaunase Žalgirise ja Berliini Alba järelkasvud, kellele pakuvad konkurentsi Soome, Rootsi ja Baltikumi klubid. U-14 vanuses on lisaks Žalgirise meeskonnale kaugemad külalised Tbilisi Basketist Gruusiast ning Tornado Franken Saksamaalt. U-13 vanuses astuvad Žalgirise ja Alba võistkondadele vastu näiteks võistkonnad Hapoelist, Vilniusest, Nürnbergist ja teistest korvpallilinnadest. Turniiri võõrustab Tartu Ülikooli korvpallikool.

Eliitvanuserühmade kõrval mängitakse ka poiste U-12, U-11 ja U-10 turniirid ning tüdrukute U-13 ja U-11 mängud. Lisaks Tartu Ülikooli spordihoone viiele pallisaalile on kasutusele võetud ka Tartu Raatuse kooli ja Turu tänava spordihoone saalid.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juht ja turniiri korraldaja Gert Prants kutsub mängudele kaasa elama. "Mul on hea meel tõdeda, et saame Tartus üle mitme aasta jälle piiranguteta kõrgel tasemel noorte korvpalliturniiri korraldada. Sel aastal osalevad Tartu Basket Cupil väga nimekad Kaunase Žalgiris, Berliini Alba, Hapoel Emek Hefer ning paljud teised tugevad kossuklubid. Otsustasime pakkuda eliitsarja koguni kolmele vanuseklassile, sest eelmistel aastatel jäi nende turniir ära. Laupäeva õhtul toimub turniiri raames osavus- ning pealtpanekuvõistlus, mis on alati väga palju elevust tekitanud. Ootame kõiki noortekossu sõpru mängudele kaasa elama," sõnas Prants.

Turniirile kaasatakse Tartu ning Eesti korvpallikogukonda. Appi tuleb suur hulk vabatahtlikke, patroonide hulka kuuluvad legendaarsed Anatoli Krikun, Marek Doronin ning Mailis Pokk. Nagu alati, koolitame ka sel turniiril oma kohtunikke järelkasvu Aare Halliko valvsa pilgu all. Turniiri avamine on reede õhtul kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones.