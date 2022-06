Lamades surumise maailmameistrivõistlustelt said eestlased kaks kulda

Kaarel Kolteri jaoks oli see esimene välisvõistlus ja ta tuli juunioride maailmameistriks varustuseta lamades surumises. Kaarel võistles kaalukategoorias kuni 105 kg ja surus lamades 207,5 kg ning parandas endale kuuluvat Eesti rekordit 37,5 kiloga. See tulemus andis talle ka absoluutkategooria hõbeda.

Kaarel kommenteeris, et võistlus läks suurepäraselt. Arvestades kaalu lõikamist, väsitavat reisimist ja välisvõistluste kogemuste puudumist, sai ta suurepärase tulemuse ning purustas oma isikliku rekordi ja Eesti surumise üksikala rekordi.

"Pinget ja stressi tekitas kõige rohkem kaalulangetus. 16 tundi enne kaalumist olin 4,5 kilogrammi üle lubatud kehakaaluklassi piiri, mis sai siiski hommikuks paika surutud. Tänan võistluskaaslasi ja treenerit pideva abi ja toetuse eest!" ütles Kaarel.

Masters 1 klassis tuli maailmameistriks varustusega lamades surumises Hjalmar Mäe, kes ületas 300 kg piiri ja surus 310 kg kaalukategoorias kuni 120 kg, mis tähistab ka uut avatud klassi Eesti rekordit.

"Sellega sai nimi raiutud 300 kg meeste klubisse ja see on läbi aegade kolmas absoluutne tulemus Eestis. Enda nimele sai ka kuni 120 kg kaaluvate meeste Eesti rekord, nii Masters 1 kui ka absoluutses arvestuses," kommenteeris Hjalmar ning tänas kõiki.

Häid tulemusi oli veel. Kaido Leesmann sai hõbemedali Masters 2 klassis (üle 50 a.) tulemusega 230 kg. Varustuseta lamades surumises said veel Tarmo Pärna Masters 1 klassis (üle 40 a.) kuuenda koha (200 kg) ning maailmameistriks tuli ka Mihkel Laurits Masters 4 klassis (üle 70 a.) tulemusega 112,5 kg.

Varustusega lamades surumises sai viienda koha Jaan Lahe (260kg), ja kuuenda koha Henry Lehtsaar (210kg).

Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko kommenteeris, et võistlused olid Eesti koondise jaoks väga edukad. "Kaarel Kolter on tõeline talent! Usun, et näeme Kaarelilt tulevikus veel rohkem maailmatasemel tulemusi!" kiidab Andrusenko.