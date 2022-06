Rahvuste liigas peetakse kohtumine suure publiku ees, hoolimata karistusest

Ungarile on antud korraldus mängida kodumänge pealtvaatajateta fännide rassistlike väljaütlemiste eest, vahendab BBC. Ometi on Ungari jalgpalliliit registreerinud 30 000 last laupäevasele mängule. Nimelt võib UEFA reeglite kohaselt kuni 14-aastaseid lapsi kutsuda mängule tasuta, kui neid saadab täiskasvanud inimene.

2021. aasta juunis käskis UEFA Ungaril kohtumisi ilma publikuta mängida ja karistas neid 85 000 naelaga diskrimineeriva käitumise eest 2020. aasta Euroopa meistrivõistlustel.

Samuti oli neil kohustus mängida kaks mängu suletud uste taga seoses rassistlike väljaütlemistega Inglismaa koondise mängijate suunas. Raheem Sterling ja Jude Bellingham olid selles olukorras ohvriteks.