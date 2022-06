OTSEBLOGI | Terve päeva domineerinud Tänak lõpetas laupäeval liidrina

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Sardiinia teedel sõidetava hooaja viienda etapiga. Teiste seas on mõistagi stardis ka Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai). ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Laupäev

Laupäeva esimesel katsel näitas Tänak parimat kiirust ja oli juba virtuaalselt liider, kuni tema järel sõitnud Esapekka Lappi (Toyota) sõitis tee ääres millegi vastu, põrkles kitsal lõigul paremale-vasakule ja katkestas. Soomlane kaotas kaks ratast ja veel hunniku detaile. Tänak võitis ka järgneva katse ja kasvatas edu konkurentide ees enam kui poolele minutile.

Kaheksandat kohta hoidnud Thierry Neuville (Hyundai) käis 12. katsel üle katuse ja kuigi suutis veel edasi sõita, siis pidi mootori ülekuumenemise tõttu sõidu siiski pooleli jätma. Järgnenud 13. katse võitis taas Tänak.

Kui esimesed kolm õhtupoolsed katsed möödusid sujuvalt ja ikka Tänaku dikteerimisel, siis viimane katse pakkus omajagu segadust. Kõigepealt sõitis Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) teelt välja ja blokeeris osaliselt tee. Katse peatati ja prantslane aidati ohutuma koha peale. Seejärel sai katse jätkuda, kuid mingil põhjusel näidati punast lippu ka järgnenud Craig Breenile (Hyundai) ja Tänakule, aga mitte nende vahepeal kihutanud Pierre-Louis Loubet'le (M-Sport Ford).

Lõpuks otsustasid kohtunikud määrata Tänakule, Breenile ja Dani Sordole (Hyundai) sama aja katse kiireima Kalle Rovanperäga (Toyota).

"Tänane päev tervikuna oli mõistagi väga hea," sõnas eestlane ise. "Mul oli autos suurepärane tunne ja juba pärast esimest katset sai liidrikohta kontrollida. Nagu eilnegi, polnud paha."

Seis 17. katse järel: 1. Tänak 2:43.35,6, 2. Breen +46,0, 3. Sordo +1.06,8, 4. Loubet +1.31,8, 5. Rovanperä +2.23,2, 6. Katsuta +3.52,3, 7. Greensmith +5.03,3.

Neljapäev

Hommikusel testikatsel sai Ott Tänak (Hyundai) esimesel läbimisel kirja aja 2.24,9, aga pärast seda süttis mootoriruumis midagi põlema ja eestlane pöördus pärast tulekahju kustutamist tagasi garaaži. Mitu tundi hiljem käis ta teisel läbimisel ja sai kirja aja 2.19,3, mis ei andnud enamat 11. kohast.

Testikatse parimat aega näitas Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville (2.15,4), kellele järgnesid soomlane Esapekka Lappi (Toyota; +0,3) ja britt Elfyn Evans (Toyota; +0,5). MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) oli testikatsel viies (+2,8).

Õhtusel lühikesel publikukatsel näitas parimat aega Neuville, kes edestas poole sekundiga jaapanlast Takamoto Katsutat (Toyota). Paremuselt kolmanda aja sõitis välja Elfyn Evans (Toyota; +0,7). Rovanperä jagas koos Lappiga neljandat kohta (+1,0) ja Tänak oli kuues (+1,3).

Reede

Ott Tänak (Hyundai) näitas päeva kahel esimesel kiiruskatsel kolmandat aega, aga võttis kokkuvõttes soomlase Esapekka Lappi (Toyota) järel sisse teise positsiooni, kaotades konkurendile 1,9 sekundiga. Kolmanda koha hõivas Elfyn Evans (Toyota; +3,0).

Neljanda katse eel oli Evans sunnitud aga jahutusvee lekke tõttu katkestama. Tänak edestas sel katsel Lappit 2,8 sekundiga ja kerkis nii kokkuvõttes 0,9-sekundilise eduga liidriks.

Viimasel ennelõunasel katsel oli Lappi liidrikohta tagasi võtmas, aga umbes kuus kilomeetrit enne lõppu lõhkes tal rehv ja seetõttu säilitas Tänak pausiks 3,7-sekundilise edu. Soomlasest tunduvalt halvemini läks aga Thierry Neuville'il (Hyundai), kes kaotas tehniliste probleemide tõttu parematele rohkem kui poolteist minutit.

Tänak alustas pärastlõunat väga hästi ja teenis kohe esimese katsevõidu, aga seitsmenda katse lõpus läks midagi katki käigukastisüsteemis. Eestlase kiirus alanes ja suurepärase sõidu teinud Lappi pääses üldkokkuvõttes 0,7 sekundiga mööda.

Õhtu kaks viimast katset jäeti aga ära. Kaheksas seetõttu, et eelneval läbimisel oli üks auto läinud põlema ja seda ei õnnestunud õigeks ajaks eemaldada. Üheksas aga seetõttu, et masinatel ei õnnestunud kaheksanda katse tühistamise järel piisavalt kiirelt starti jõuda.

Eelvaade

2004. aastast toimuv Sardiinia ralli on seejärel pea eranditult – välja arvatud 2010. aastal – kuulunud ka autoralli MM-sarja ja tegemist on jõuprooviga, kus Ott Tänak võitis 2017. aastal oma karjääri esimese MM-ralli.

Pärast täistabamust küll enam nii hästi läinud ei ole, sest järgneval neljal aastal pole eestlane erinevatel põhjustel pjedestaalile jõudnud. Tänavuse hooaja esimese nelja etapi peale on tal üks koht esikolmikus – aprillis toimunud Horvaatia asfaldirallilt.

Hyundai pole hübriidide ajastul veel võidurõõmu tunda saanud: Monte Carlos tõi vanameister Sebastien Loeb võidu Fordile ja kolmel järgmisel rallil on võitnud Toyotaga sõitev Kalle Rovanperä.

Hyundai saagiks on jäänud nelja ralli peale neli pjedestaalikohta, millest kaks on toonud Thierry Neuville, ühe Tänak ja Dani Sordo. Võistkondlikus arvestuses on neist parim ehk Neuville liider Rovanperäst juba 46 punkti kaugusel.

"Sardiinia on järjekordne raske etapp kruusal, kuid ma ootan seda väga," kommenteeris Tänak etapi eel. "Üldiselt on rada üsna nõudlik kõrgete temperatuuride ja raskete teedega. Kuumus muudab asja väga kuumaks ka autos olles, seega peame harjuma ka sellega."

"Me oleme näidanud, et suudame poodiumikohtade eest võidelda, kui õnnestub probleeme vältida," jätkas eestlane. "Eelmise aasta Sardiinia rallil konkureerisime võidule kogu ralli vältel ja tahame seda teha ka sel aastal. Loodame areneda ja saada Portugali rallilt õpitu põhjal parema tulemuse."

