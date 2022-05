Robert Virves debüteerib EM-sarjas rootslannast kaardilugejaga

Euroopa meistrivõistluste hooaja neljas etapp peetakse 10.-12. juunil Poolas Mikolajki ligiduses. 21-aastase Virvese kõrvale istub Ford Fiesta Rally3 masinasse 25-aastane rootslanna Julia Thulin.

"See saab olema minu esimeseks stardiks Euroopa meistrivõistlustel ning esmakordne on ka see, et kogu kommunikatsioon autos saab olema ingliskeelne, sest seekord on kaardilugeja ametis rootslannast kaardilugeja Julia Thulin," kirjutas Virves ühismeedias.

Virves on alates eelmise aasta keskpaigast sõitnud valdavalt koos Aleks Leskiga, kodumaistel rallidel on tema kõrval istunud ka Tiit Põlluäär. Thulin on senise karjääri jooksul sõitnud enamasti kodumaal, sekka ka mõni piiritagune ralli.