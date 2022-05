Sõit vanaisaga tõi Johansoni mäestlaskumise juurde

Aprillis saavutas Johanson mäestlaskumise ehk downhill'i Euroopa karika etapil Horvaatias 11. koha ehk Eesti eliitmeeste läbi aegade parima tulemuse. See üllatas teda ennastki. Selja taga oli edukas treeningtalv Prantsusmaal.

"Prantsusmaal sain aasta läbi rattaga sõita, downhill'is ratta peal veedetud aeg on väga oluline, ratta tunnetus mängib seal väga suurt rolli," lausus ta ERR-ile. "Eestis ma talv läbi ratast puudutada ei saa ja siis ongi hooaja algus keeruline. Hooaja saab lõpuks hoo üles, aga praegu sai juba hooaja algusest hea hooga mindud."

Prantsusmaal treenib Johanson omal käel ja on üleüldse downhill'is iseõppija olnud. "Mina sattusin selle ala juurde nii, et käisin koos vanaisaga Pirita metsas sõitmas, kus ma nägin endast kõvasti vanemaid mehi ratastega hüppamas," meenutab ta. "Siis nendega juttu ajades sain teada, et selline spordiala üldse eksisteerib."

Johansoni sõnul on mäestlaskujatel vaja hulljulgust, sest kiirused on päris suured, rajad täis juurikaid ja kive, hüpped tehnilised. Eesmärgid on tal kõrged. "Eesmärkideks ongi veel juuni lõpus Euroopa meistrivõistlused, kus kindlasti tahaks head kohta saavutada ja augusti lõpus on MM."

"Need on sellised kohad, kus kindlasti tahaks paremini sõita kui eelmine aasta. Euroopa karikasarjas üritaks hoida stabiilset kohta. Kuna ma eelmistel aastatel olin seal rivi... päris mitte lõpupoole, aga teises otsas, siis see aasta esimesel etapil 11. koht tuli natuke üllatusena," jätkas ta.

"Ma ei osanud nii häid eesmärke endale seada ja nüüd peab jooksvalt vaatama, kuidas läheb. Kas see oli ühekordne õnn või suudan stabiilselt 10-15 kandis kohta hoida."

Sel nädalal ootab ees Euroopa karikasarja etapp Austrias ja pärast seda samas kohas ka MK-sarja etapp.