Rootsi suusanaiskonnas erimeelsused, Karlsson ja Dahlqvist lahkusid

"See ei olnud kerge otsus. Kaalusin terve kevade selle plusse ja miinuseid," sõnas Dahlqvist väljaandele SVT Sport. "Aga jõudsin viimaks otsusele, et minu jaoks on parim selleks hooajaks rahvuskoondisest eralduda."

Karlssoni sõnul üritati pikalt leida koondisega ühist keelt ja erimeelsustes kompromissini jõuda, aga seda ei sündinud. Rootslanna sõnul soovisid koondise treenerid liiga palju aega veeta laagrites, samas kui nemad eelistasid rohkem harjutada kodus.

Kohe pärast seda, kui oli selge, et Karlsson ja Dahlqvist koos ülejäänud koondisega ei harjuta, avaldas Rootsi suusaliit pressiteate, kus avaldas sportlaste otsuse osas mõistmatust.

"Meil on tõestus, et Rootsis on tänu viimaste aastate arendustööle maailma parim naistekoondis," sõnas selle vahendusel koondise juhendaja Lars Öberg. "Minu meelest on kurb, et Frida ja Maja ei taha enam olla osaks rahvuskoondisest, sest meie arvates tagas meie mudel edu."

Dahlqvisti sõnul ei ole neil suusaliidu vastu vimma, aga tema sõnul võib pressiteade jätta vale mulje. "Pressiteates tundus, et me ei taha naiskonda aidata või me ei ole enam võistkonnamängijad," lausus ta.

"Me ei nõustu sellega ja see pole põhjus, miks me kokkuleppele ei jõudnud. Me tahame väga võtta ja anda ja üksteist arendada."

Karlsson alustas eelmist hooaega väga hästi, võites MK-etapid Rukal ja Lillehammeris, aga Pekingi olümpiamängudel jäi parimaks individuaaltulemuseks suusavahetusega sõidu viies koht.

Dahlqvist võitis tänavu sprinterite arvestuses MK-sarja ning teenis Pekingi olümpiamängudel kolm medalit, sealjuures koondisekaaslase Jonna Sundlingi järel individuaalsprindi hõbeda.