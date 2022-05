Tottenham Hotspur täieneb väga kogenud Horvaatia koondislasega

33-aastasest mängijast saab esimene pallur, kelle Tottenhami peatreener Antonio Conte kahe hooaja vahel meeskonda toob. Pärast pausi jätkab klubi taas mängimist Meistrite liigas.

Perišic ja Conte on tuttavad juba Interi aegadest, sest just Conte käe all tuli horvaat mullu Itaalia meistriks. "Ootan taaskohtumist," sõnas horvaat.

"Ta elab jalgpalli, iga minut, iga tund, iga päev, isegi magades ma arvan, et ta mõtleb jalgpallist. Mulle meeldib tema isiksus ja ma tean, et ta teeb siin suurepärast tööd."

Karjääri Belgia kõrgliigas alustanud Perišic on mänginud ka Saksamaa suurklubides Dortmundi Borussias, Wolfsburgis ja laenulepingu alusel Müncheni Bayernis.

"Ma olen väga põnevil teekonna alustamise üle Spursi peres," sõnas Perišic, kelle leping Interiga selle hooaja järel lõppes. "Ma olen tahtnud Premier League'i tulla juba 2009. aastal, kui alustasin Belgias profikarjääri ega jõua seda ära oodata."

Perišic on mänginud koguni 113 kohtumist ka Horvaatia koondises ja löönud 32 väravat, kuuludes ühtlasi 2018. aasta MM-i finaali jõudnud koosseisu. Seejuures lõi ta värava nii poolfinaalis Inglismaale kui ka finaalis Prantsusmaale.