Sergio Perez ja Red Bull pikendasid koostööd

Juba 2011. aastast vormel 1 sarjas kihutav Perez sai Red Bulli piloodiks eelmise hooaja eel ja praegu on käsil Austria tiimis, kus sõidab ka valitsev maailmameister Max Verstappen, tema teine hooaeg.

Kaks päeva tagasi teenis mehhiklane oma hooaja esimese etapivõidu ja viimasest viiest sõidust on ta neljal jõudnud kahe parema hulka. MM-sarja kokkuvõttes annab see kolmanda koha.

"Meie tema tempos, võidusõiduoskustes ja kogemustes ei kahtle ning meil on hea meel, et Checo jätkab tiimis sõitmist 2024. aastani," kommenteeris Red Bulli boss Christian Horner.

"Ikka ja jälle on ta tõestanud end mitte üksnes suurepärase meeskonnamängijana, aga kuna tema mugavustsooni sõidu tase on tõusnud, siis on temast saanud tõeline jõud, kellega arvestada kõige tipmises tipus."

"Sel aastal on ta astunud veel ühe sammu edasi ja vahe maailmameister Maxiga on oluliselt vähenenud," lõpetas britt. Verstappeni leping Red Bulliga kehtib 2028. aasta lõpuni.

Kokku on Perezil MM-sarjas 220 starti, 19 pjedestaalikohta ja kolm võitu. Aastate jooksul on mehhiklasel kogunenud ka seitse võistluste kiireimat ringi ja 1006 punkti.

"Ma olen nii uhke, et olen selle võistkonna liige ja tunnen end siin täiesti koduselt," kommenteeris Perez. "Teeme väga head koostööd ning minu suhe Maxiga nii rajal kui ka väljaspool seda aitab meil kindlasti asja edasi viia."