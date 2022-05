Eesti Curlingu Liit nimetas aasta parimaks ratastoolikurlingu võistkonna

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liikme Fred Randveri sõnul oli lõppenud hooaeg Eesti kurlingu jaoks edukas ning kuigi kõiki sportlikke unistusi ei õnnestunud sel hooajal täita, näitasid Eesti kurlingumängijad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel väga head taset. "Esmakordselt sai Eesti kurlinguvõistkonda näha võistlemas paralümpia jääl ning meie koondise osalemine Pekingi paralümpiamängudel on tõstnud huvi nii paraspordi kui ka kurlingu vastu üldiselt. Eesti kurlingu tulevik sõltub sellest, kas ja kuivõrd hea tasemega uusi mängijaid juurde tuleb ning mul on hea meel, et huvi kurlingu kui tippspordiala ning põneva seltskonnamängu vastu on Eestis kasvamas," märkis ta.

Parima kurlinguvõistkonna tiitli pälvinud Eesti ratastoolikurlinguvõistkond saavutas Pekingi paralümpiamängudel kümnenda koha. Eesti ratastoolikurlingu koondis on Randveri sõnul hea näide sellest, kuidas ühest proovimängust võib välja kasvada tippsport. "2015. aastal toimunud proovimängu tulemusel saime kõrgete eesmärkidega ratastoolikurlingu võistkonna, kes juba oma esimesel hooajal tõi rahvusvaheliselt võistluselt medali ning kõigest seitsme aastaga tõusis maailma kümne parima hulka," lisas ta.

Aasta tegija tiitli pälvis Harri Lill pikaajalise panuse eest Eesti kurlingu arengusse ja spordiala edendamisse. "Harri on Eesti üks parimatest kurlingumängijatest, kes tõsiste treeningute ja võistluste kõrvalt on aastaid tegutsenud nii Eesti Curlingu Liidu peasekretärina, ta on aidanud ka üldisele ala arengule väga palju kaasa. Viimasel hooajal leiti tänu temale Eesti ratastoolikurlingu võistkonnale paralümpia aastaks välistreener Kanadast ning maikuus oli Harri ise üks kahest treenerist, kes aitasid ratastoolikurlingu segapaaril MM-il kümnendale kohale jõuda," tunnustas Randver.

Aasta treeneri tiitli pälvis sel hooajal ratastoolikurlingu võistkonna treener paralümpial kanadalane Chris Bowden. "Treeneri ja võistkonna koostöö aitas kaasa meie esindusvõistkonna taseme tõusule ja headele tulemustele Pekingi paralümpiamängudel," tõi Randver välja.