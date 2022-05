NBA tippmängija hakkab karjääri kõrvalt tegema ajakirjanikutööd

Kaheksa ja pool hooaega Portland Trail Blazersis veetnud ning tänavu New Orleans Pelicansi vahetatud tagamängija CJ McCollum liitub korvpallianalüütikuna ESPN-i meediamajaga.

Mullu augustis NBA mängijate ühenduse presidendiks valitud McCollum lõpetas ajakirjanduse erialal Lehigh ülikooli ning on öelnud, et tahab pärast sportlaskarjääri meediavaldkonnas töötada.

30-aastasel tagamängijal on taskuhääling, mille igal nädalal ilmuvate osade lindistamise jaoks kannab ta võõrsilmängudel kaasas salvestamistehnikat, samuti on ta varem teinud ESPN-ile kaastööd ning erinevates väljaannetes avaldanud mitmeid artikleid.

ESPN-i sõnul alustab McCollum tööd peatselt algava NBA finaalseeria ajal ning lööb järgmise aasta jooksul kaasa saadetes nagu "SportsCenter", "First Take" ja "NBA Countdown", samuti avaldab ta uue, kogu hooaja vältel ilmuva taskuhäälingu ning aitab stuudios analüüsida NBA suveliiga mänge.

Portland valis McCollumi 2013. aastal draft'i kümnenda valikuna, temast rohkem on võistkonna ajaloos kaugviskeid tabanud vaid siiani Trail Blazersis jätkav tagaliinipartner Damian Lillard. Hooajal 2016/17 kogus McCollum Portlandi eest 80 mänguga keskmiselt 23 punkti, pärast seda pole tema keskmine punktiskoor alla 20 langenud. New Orleansi eest käis ta lõppenud hooaja teises pooles väljakul 26 mängus, kus kogus keskmiselt 24,3 punkti, 5,8 korvisöötu, 4,5 lauapalli ja 1,3 vaheltlõiget. Kõik need näitajad tähistavad tema karjääri parimaid tulemusi.