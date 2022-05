TÄNA | Ala suurkujud Nadal ja Djokovic mängivad Pariisis veerandfinaalis

Djokovic ja Nadal on Prantsusmaa lahtiste finaalis mänginud kolmel korral, 2012. ja 2014. aastal oli hispaanlane parem neljas, 2020. aastal kolmes setis. Teisipäevane mäng on tenniselegendidele juba 59. omavaheline, Djokovic on võitnud küll 30 senist omavahelist kohtumist, aga liivaväljakutel on Nadali edu 19:8 (sealhulgas Prantsusmaa lahtistel 7:2).

Heas hoos Djokovic on võitnud järjest üheksa kohtumist ja 22 setti, Pariisis alistas ta kaheksandikfinaalis 15. asetusega argentiinlase Diego Schwartzmani 6:1, 6:3, 6:3. Nadal pidi kaheksandikfinaalis rassima ligi neli ja pool tundi, kui võitis maailma üheksandat reketit Felix Auger-Aliassime'i põneva lahingu järel 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Neljapäevase matšiga tehakse ka mitmes kategoorias profitennise ajalugu: esimest korda lähevad vastamisi vähemalt 20 slämmiturniiride võitu kogunud meest, samuti on kohtumine esimene karjääri jooksul vähemalt 1000 võitu kogunud mängijate vahel. Kohtumine algab Eesti aja järgi kõige varem kell 21.45.

Teises teisipäevases veerandfinaalis mängivad maailma kolmas reket Alexander Zverev ja Hispaania noor täht Carlos Alcaraz. Kolmapäeval lähevad ajaloolises Skandinaavia vastasseisus kokku Holger Rune ja Casper Ruud, viimase poolfinalisti selgitavad välja Andrei Rubljov ja Marin Cilic.