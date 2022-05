Landa võib eduka Giro järel Prantsusmaa velotuuri vahele jätta

Itaalia velotuuril Jai Hindley ja Richard Carapazi järel kolmanda koha saanud populaarne hispaanlane jõudis suurtuuri pjedestaalile teist korda, ka eelmine, 2015. aastal saavutatud kokkuvõtte kolmas koht sündis Giro d'Italial.

32-aastane Landa andis tänavuse Giro järel Cyclingnewsile mõista, et võib nüüd 1. juulil algava Tour de France'i vahele jätta, et keskenduda kodusele suurtuurile Vueltale. Sama plaan on hispaanlase jaoks varem töötanud, kui ta võitis mainitud 2015. aasta Girol kaks etappi ja teenis viis kuud hiljem Hispaania velotuuril oma seni ainsa etapivõidu.

Ükski Hispaania rattur pole suurtuuridel aga etapivõitu saanud juba 2020. aastast, kui sellega sai Vueltal hakkama Ion Izagirre.

27-aastane Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kinnitas kohe pärast Itaalia velotuuri lõppu, et tema järgmine start leiab aset Tour de France'il ning enne ei tee Hollandi täht kaasa ühelgi võistlusel.