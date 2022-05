Kuusk ja Piirlaid tegid debüüdi Soome ringrajameistrivõistlustel

Kvalifikatsioonis sõideti laupäeval välja neljas aeg, kuigi rada oli ekipaaži jaoks uus ja suhteliselt libe. "Meil oli palju õppimist ja vigade parandusi," ütles Kuusk. "Võidusõidus parandasime oma ringiaega kaheksa sekundit ja suutsime säilitada neljanda positsiooni," lisas ta, kirjutas msport.ee.

Pühapäevane võistlus toimus vihmasajus ja uute tingimustega harjumiseks jäi aega väga vähe. "See oli meie esimene vihmasõit, millest jällegi oli edasiseks palju õppida. Tulemuseks täna kindel viies koht," ütles Kuusk ja lisas, et ekipaaž on oma debüüdiga Soome meistrivõistlustel väga rahul. Eestlased plaanivad kaasa teha kogu Soome MV hooaja.

Mõlemad sõidud võitsid Joni ja Tero Manninen.