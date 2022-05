Vesik: olen nädalavahetustel nii amatööridega randades kui tippspordis

"Tööülesannete juurde kuuluvad võistkondade toetamine ja abistamine nii trennides kui ka taktikaliselt võistlustel ja nii edasi ja edasi. Eks ma hakkan Eesti koondist komplekteerima mängijate poole pealt ja ilmselt ka abijõudude poole pealt. Kogu selle süsteemi üles ehitamine," rääkis Vesik.

Hetkel treenib Vesik Rasmus Meiust ja Kaur Erik Kaisi, Liisa Soometsa ja Heleene Hollast ning Liisa-Lotta Jürgensoni ja Eva Liisa Kuivoneni. "Otseselt treenima ma hakkan kahte-kolme paari. Logistiliselt kuue paariga või ka viiega ei ole võimalik. Oleks ainult kolm naiste paari, siis oleks lihtne. Sa võtad nad ühte kohta kokku ja teed trenni. Aga kuna on meeste paarid ka, siis ta praktiliselt on võimatu. Õnneks on nii meeste kui naiste poolel abi olemas, aga täna ma keskendun pigem rohkem kahele naiste paarile ja ühele noorele meeste paarile," rääkis uus koondise peatreener.

Vesik rääkis, et ainult tippspordis ta ei tegutse. "Ma teen kõike, olen nagu hunt Kriimsilm. Ma olen hästi halb "ei" ütleja, kui ka keegi amatöör tuleb ja ütleb, et tee üks trenn, siis mul on üliraske öelda, et ma ei viitsi või ei taha. Ma olen nädalavahetusel nii randades kui tippspordis. Mulle rannavõrkpall väga meeldib ja püüan seda igapidi aidata," lisas ta.