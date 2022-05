Lewandowski teatas lahkumissoovist: minu lugu Bayerniga on läbi

Lewandowski on Bayernis mänginud alates 2014. aastast. "Üks asi on täna kindel – minu lugu Bayerniga on läbi. Pärast kõike seda, mis viimastel kuudel on juhtunud, ei kujuta ma ette edasist koostööd," ütles Lewandowski esmaspäeval.

"Bayern on tõsine klubi ja usun, et nad ei hoia mind siin lihtsalt sellepärast, et nad seda saavad. Minu lahkumine on parim lahendus mõlemale poolele," lisas Poola jalgpallitäht.

Lewandowski agendi Pini Zahavi sõnul tunneb jalgpallur Bayerni juhtide poolt lugupidamatust. "Bayern pole kaotanud Lewandowski kui mängija, vaid Roberti kui inimese," sõnas Zahavi.

Barcelona peatreener Xavi Hernandez ütles, et klubi on poolakaga lepingu sõlmimisest huvitatud ja kinnitas, et läbirääkimised on alanud.

"Jah, Lewandowski on üks võimalus," ütles Xavi selle kuu alguses toimunud pressikonverentsil. "Ta on juba öelnud, et tahab lahkuda, käimas on läbirääkimised, kuid tal on endiselt oma klubiga leping," lisas ta.