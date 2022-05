Rivo Vesik alustab tööd Eesti rannavollekoondise peatreenerina

Seni pikalt Venemaa koondise juures töötanud Vesik tunnistab, et uus töö esitab talle suure väljakutse, ent on ka põnev. "Ma pole kunagi sellist tööd teinud ega ise mingit süsteemi üles ehitanud ja see on põnev. Ma algul arvasin, et minu jaoks on selles rollis natuke vara olla, aga eks tuleb ära proovida, kui võimalus avanes. Kõige ägedam on see, et mängijate valmidus asju teha on olemas, ka neil, kellega ma hetkel tihedamalt seotud pole. Heameelt teeb see, et kõik need, kes rannavõrkpalli tõsisemalt mängivad, teevad seda südamega ja on valmis sellesse palju panustama," ütles Vesik oma uue rolli kohta, vahendab volley.ee

Tema sõnul võiks koostöö ideaalis välja näha nii, et Eesti koondis koosneb olenevalt võimalustest ja hetkeolukorrast vähemalt kahest meeste paarist ja kahest naiste paarist. "Kui mängijaid on vähem, siis on koondises kas kokku neli võistkonda või kuus võistkonda, aga nad ei ole jaotatud eraldi meeste ja naiste koondisteks. Mina aitan kõiki paare võimaluste piires, osadele keskendun rohkem, sest näiteks meie esipaaril Kusti Nõlvakul ja Mart Tiisaarel on oma treener," kirjeldab Vesik.

"Mina treenin hetkel Rasmus Meiust ja Kaur Erik Kaisi, Liisa Soometsa ja Heleene Hollast ning Liisa-Lotta Jürgensoni ja Eva Liisa Kuivoneni. Koondise poolt on mängijatele garanteeritud mingid tugiteenused, näiteks füsio, treeninglaagrid, kus kogu koondis koos treenib. Ideaalis on meil näiteks kolm meeste ja kolm naiste paari ja kummalgi kolmikul ka veel üks treener abis, lisaks minule. Lisaks tuleks koondisega liita Audentese rannavõrkpallurid, kes seal uuest aastast õppima asuvad," kirjeldab treener tulevikuvisiooni.

Eesti Võrkpalli Liit sõlmis Vesikuga 1+1 lepingu. Alaliidu peasekretär Helen Veermäe loodab sellest koostööst Eesti rannavõrkpalli jaoks uut tõusu. "Rivo Vesik on kahtlemata õige inimene Eesti rannavõrkpalli arendama. Tal on nii mängija kui treenerina väga suured kogemused ja hea meel on tõdeda, et nüüd saame neid ala arengusse rakendada. Rivolt on kindlasti palju õppida teistel Eesti treeneritel ja ma loodan, et nad kasutavad selle võimaluse ka ära ning suhtlevad Rivoga, et ise areneda," sõnas Veermäe.