Rannajalgpalli karikavõitja on SK Augur Enemat

Mängupäev Nõmme Spordikeskuse väljakul algas poolfinaalidega. Esmalt läksid vastamisi SK Augur Enemat ja BSC Pärnu ning kuigi Pärnu näitas head minekut, tuli neil leppida napi 3:4 kaotusega ning finaali pääses Augur. Sama seis jäi tabloole ka teises poolfinaalis, kust pääses edasi BSC Thunder Arvutitark ja 3.– 4. koha lahingus jätkas Nõmme BSC OlyBet.

Kolmanda koha eest asusid seega võistlema BSC Pärnu ja Nõmme BSC OlyBet. 4:2 seisuga väljus võitjana BSC OlyBet, kelle poolelt sai kübaratriki kirja Indrek Palm, ja poolfinaalis karikakaitsjale suurt vastupanu näidanud BSC Pärnu leppis neljanda kohaga.

Päev kulmineerus finaaliga, kus vastamisi läksid SK Augur Enemat – BSC Thunder Arvutitark, mis kujunes ühtlasi päeva ühepoolseimaks kohtumiseks. Karikakaitsja SK Augur Enemat saatis vastase võrku viis väravat ning kuigi BSC Thunder Arvutitark sai kirja ka auvärava, oli Auguri 5:1 võit kindel ja meeskond tõstis peakohale ajaloo kaheksanda karika.

Eesti rannajalgpalli karikavõitjad:

2007 – Soho (vs Veekeskus.ee 11:6)

2008 – Unibet/Nõmme Kalju (vs ValiceCar)

2009 – S.C. Real/Triobet (vs Valicecar 4:2)

2010 – Augur/Betoon (vs S.C. Real/Triobet 6:4)

2011 – S.C. Real/Triobet (vs Unibet/Nõmme Kalju)

2012 – Nõmme BSC Triobet

2013 – SK Augur Enemat (vs BSC Peugeot 4:3)

2014 – SK Augur Enemat

2015 – FC ValiceCar (vs Nõmme BSC OlyBet 2:0)

2016 – SK Augur Enemat (vs BSC Peugeot 3:2)

2017 – BSC Thunder Häcker (vs BSC Alpha Innotec 12:3)

2018 – Nõmme BSC OlyBet (vs Saue JK 4:1)

2019 – SK Augur Enemat (vs Saue JK 10:5)

2020 – SK Augur Enemat (vs BSC Thunder Arvutitark 5:2)

2021 – SK Augur Enemat (vs BSC Thunder Arvutitark 4:3)

2022 - SK Augur Enemat (vs BSC Thunder Arvutitark 5:1)

Rannajalgpalli klubihooaeg jätkub juuni keskpaigas, kui 18. juunil saab avapaugu rannajalgpalli Esiliiga ning alustab ka uus rahvusvaheline Läänemere liiga.