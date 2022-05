Uibo: kindlasti kõik me lootsime paremat

Maicel Uibo jaoks oli juba avapäeval selge, et MM-võistluste normi ehk punktisummat üle 8350 enam püüda pole võimalik. Teine päev algas üsna kehva tõkkejooksu tulemusega 14,95, kuid kaks järgmist ala pakkusid ka midagi positiivset. Kettaheites tegi Uibo viimase nelja aasta parima tulemuse 47.81 ning oma trumpalal teivashüppes teenis alavõidu, ületades kõrguse 5.30. Võistluse käigus läks ilm päris tuuliseks ja staadionile jõudis ka kerge vihmasadu, mis odaviske ajal tugevnes. 58 meetrit oda visanud Uibo läbis 1500 meetrit 4.43-ga, kogus 8067 punkti ning sai seitsmenda koha.

Maicel, arvestades, mis eesmärgiga sa Götzisesse tulid ja meenutades esimese päeva tulemusi, siis ma arvan, et nii mõnedki mehed oleks sinu asemel kümnevõistluse pooleli jätnud, et hoida ennast järgmiseks võistluseks. Sina tegid lõpuni. Mis sind teisel päeval eelkõige motiveeris?

Kes teavad mind ja näinud on, kindlasti kõik me lootsime paremat. Trennis on märgid olnud, et võiks nagu korraliku asja kokku panna, seekord sedasi, sõnas Uibo pärast võistlust.

Eelmise aasta kahes kümnevõistluses, mis punktisumma poolest polnud kõige paremad, õnnestus sul teha isiklik rekord mullu Götzises odaviskes ja olümpial teivashüppes. Mida positiivset jäi sellest nädalavahetusest sõrmede vahele?

Vist oligi ketta viimane katse ja teibas olid ka mingid märgid, et võib kõrgele hüpata. Eelmise aasta teiba rekord Tokyos oli ilus ja oda tulemus tuli ka väikse agaga, kuna tegin küünarnukile haiget ja pärast läks korralikku ravi vaja. Praegu olen enam-vähem terve ja ootan järgmist kümnevõistlust, et saaks midagi korralikku kokku panna.

Laupäeval ütlesid intervjuus, et mõned mõtted sul on, miks sul seis praegu selline on, aga mitte parem, kuid sa ei taha vabandusi otsida. Kas nüüd võistluse lõpus oled nõus täpsustama, miks see seis on selline?

Ei vabandusi ei otsi endiselt. Natuke kahju on muidugi, kuna jube ägedad fännid olid kõik siin. Oleks tahtnud omadele vähe rohkem emotsioone pakkuda. Samapalju kahju nagu oma halvast tulemusest. Loodetavasti tulevad nad ka järgmine aasta. See mulle meeldib kui natukenegi lärmi saab staadionil tehtud. Muidu on jube nadi ja igav.

Põgusalt mainisid järgmist kümnevõistlust. Kui täpselt sa tead, mis variandid sul laual on, kus seda kümnevõistlust teha ja kas nende variantide hulgas on ka Eesti meistrivõistlused?

"Praegu ma arvan Eesti meistrivõistlused ongi kõige suurema raskusega kaalul."