Abel: Elva on nüüd Eesti uus keeglipealinn

Ei juhtu just iga päev, et Eestis korraldatakse maailmameistrivõistlusi. Kui tavaliselt saab Elvas keeglit mängida neljal rajal, siis MM-iks ehitati spordihoonesse spetsiaalne kaheksast rajast koosnev areen. Maailmameistrid selgusid U-18, U-23 ja täiskasvanute vanuseklassis.

"Kõik ongi öelnud, et Elva on nüüd Eesti uus keeglipealinn. Ta on nüüd rahvusvaheline spordipealinn ja nüüd ka keeglipealinn," sõnas maailmameistrivõistluste peakorraldaja Markko Abel.

Sportkeegli tähtsaks kantsiks võib pidada Saksamaad. Ka Elvas jõudsid sakslased näiteks naiste konkurentsis kolmekesi poolfinaali.

Seda hämmastavam on aga, et maailmameistri sai pisikene Eesti. Naiste sprindis võitis kulla Heret Ots, kes hakkas keegliga tegelema 21 aastat tagasi.

"Lühike formaat. Kui mäng hakkab sujuma ja tunned ennast kindlalt, siis on kõik võimalik. Kokkuvõttes oli kogu sprindipäev mul erakordselt hea tundega päev," sõnas naiste sprindi maailmameister Heret Ots.

"Finaalis ei olnud Tšehhil mitte mingit võimalust, lust oli vaadata. Sinnamaani olid kõik läinud lisavisetele. Finaalis oli ta kindlus ise ja võit tuli väga lihtsalt," ütles Abel.

MM-i läbiviimine oli tõsine pingutus, aga hubane saal sportlastele meeldis. Kümnekonna aasta jooksul võiks sportkeegli tiitlivõistlus jälle Elvasse jõuda.