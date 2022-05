Anderson: tuleb lastes utsitada seda soovi ja tahet

Kuu aega on Merike Anderson tegutsenud uues ametis ja sai nüüd treenerina ka võistlustel ristsed. Spordiklubi Nord kutsus 15 hooaega välismaal profina mänginud, viie erineva riigi meistriks tulnud, EuroCupil hõbeda teeninud ja 20 aastat koondisesse kuulunud Andersoni juhendama noori tüdrukuid.

"Vaatan ja proovin. Mul on nii palju kogemusi, mida ma oma karjääri jooksul võiks jagada. Mul on hea meel, et Nord võttis miniga ühendust. Samm-sammult tuleb lastega tegeleda ja pigem utsitada seda soovi ja tahet, et neil silm särab ja nad tulevad trenni," sõnas Anderson.

Andersoni käe all treenib kuni 14-aastaste grupp ja võistlustel jagas ta nõu ka klubi kuni kümne aastastele tüdrukutele. Nordis on kokku üle 60 korvpallitüdruku ja Andersoni lisandumisega ning koostöös koolidega soovitakse jõuda taas koroonaeelsele tasemele, kui treeningutel käis üle 100 tüdruku.

"Meil on äärmiselt hea meel, et ta meie kampa tuli. Me ootame temalt teadmiste edasi andmist noortele. Temas on näha juba sellist ägedat pühendumist. Ma loodan, et ta mõjub noortele tüdrukutele väga positiivselt oma eeskujuga. Kui see pühendamine on olemas, siis me oma klubiga pühendame ennast talle ka, et tal see töö võimalikult hästi õnnestuks," ütles Spordiklubi Nord juhataja Tarmo Oras.

Klubi poolt veetaval traditsioonilisel noorte korvpalliturniiril Tallinn Nord Cup osales sel nädalal kolmes spordihallis 90 võistkonda Eestist, Lätist ja Leedust. Anderson soovitab lastevanematel olla noorte võistlustel positiivse toetaja mitte käreda nõuandja rollis.

"Mõni lapsevanem läheb hullemini äksi täis kui treener. Nad on kõigest lapsed ja alles avastavad seda maailma. Võtke rahulikult, tulge nautige ja olge perega koos. Võtke seda fun'ina," kommenteeris Anderson.

Märtsis sai Anderson Tallinna Ülikooliga kaela Eesti meistrivõistluste hõbeda. Sügisel on näha, kas ta põrgatab ise veel ka mõnes koduses klubis või keskendub täielikult treeneriametile.