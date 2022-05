Agyiri: pidin proovima, meil ei olnud midagi kaotada

"Pakuti ikkagi, juhtisime 1:0 ja vastane jäi vähemusse," rääkis mängu järel Flora juhendaja Jürgen Henn. "Teadsime, et jalgpallis juhtub väga tihti see, et kui kaks võrdset võistkonda mängivad ja üks jääb vähemusse, pole seda lihtne murda. See värav, mis meile löödi, lõi natuke rütmist välja ja head tunnet mängu lõpuni ei leidnudki."

"Võime ühe punktiga rahul olla, aga võinuksime ka võiduga tagasi tulla," tõdes Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Poolajal sisestasime, et vahet pole, et meil on üks mängija vähem: mängime oma mängu edasi. Meil olid omad võimalused, teadsime, et meil tulevad vasturünnakud. Juba esimesel poolajal oli pärast punast kaarti meil võimalus värav lüüa."

Levadia viigivärav sündis 51. minutil, kui Ernest Agyiri lõikas florakate söödu vahelt ning saatis seejärel hiilgava löögi oma väljakupoolelt Flora väravasuul seisnud Karl-Romet Nõmme selja taha. ERR andis Agyirile ka mängu parima auhinna.

Kas võiksid seda olukorda kirjeldada: mida sa nägid, mida mõtlesid?

Kui nägin, et nad kaotasid palli ja väravavaht oli väljas, mõtlesin, et pean proovima: meil ei ole midagi kaotada. Lihtsalt proovisin üle tema lüüa ja läks sisse. Hea värav!

Kas see oli sinu jaoks esimene taoline värav?

Jah. Olen löönud mõningaid ilusaid väravaid, aga see oli mu lemmik.