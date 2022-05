Rangnick ei jää Unitedi juurde konsultandiks

63-aastane sakslane keskendub ainult oma uuele tööle Austria jalgpallikoondise peatreenerina, vahendab BBC. Tema koha võttis hooaja lõpus üle Erik ten Hag.

"Vastastikuse leppe kohaselt keskendub Ralf oma rollile Austria koondise peatreenerina ning ei võta endale Old Traffordil konsultandi kohustusi," oli Unitedi avaldus.

Unitedi meeskond võitis Rangnicku all ainult 38% mängudest, mis on viimase 50 aasta jooksul klubi halvim. Samuti ei ole United mänginud nii madala võidu protsendiga ühegi peatreeneri all.

Unitedi meeskond kvalifitseerus järgmise hooaja Euroopa liiga alagruppi, lõpetades Inglismaa kõrgliigas hooaeg kuuendal kohal.