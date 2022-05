Prantsusmaa lahtistel selgusid esimesed veerandfinalistid

Fernandez läks esimest setti lausa 4:0 juhtima, kuid Anisimova võitles end tagasi, kui suutis Fernandezi kaks pallingut murda. Teises setis mängis ameeriklanna Anisimova kindlamalt ja murdis vastase kaks pallingut, võites ka teise seti. Kolmandas setis pani kanadalanna Fernandez oma paremuse maksma ja alistas ameeriklanna.

"Jah, ma olen õnnelik. Oli väga keeruline matš. Amanda on hea mängija, mistõttu olen väga rahul, et võitsin. Lisaks oli väga tore mängida Thierry Henry silme ees. Aitäh, et tulid mängu vaatama," sõnas Fernandez pärast mängu.

Thierry Henry on endine staarjalgpallur, kes mängis oma hiilgeaastad Londoni Arsenali ja Barcelona klubides.

Itaallannal Trevisanil kulus Sasnovichi võitmiseks aega kaks tundi. Esimese seti kiires lõppmängus oli Trevisanil kasutada viis settpalli Sasnovichi ühe vastu. Teises setis kaotas Sasnovich kolmel korral oma pallingu, mis sai ka otsustavaks.