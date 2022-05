Perisic sõlmis Tottenhamiga kahe-aastase lepingu

Perisic on varem mänginud Tottenhami peatreeneri Antonio Conte all ja nad on koos võitnud ka Itaalia kõrgliiga tiitli 2020/21 hooajal, vahendab Eurosport.

Sel aastal 33-aastaseks saanud ääreründaja on Milano Interis mänginud juba aastast 2015, kus esimese hooajal oli ta veel Müncheni Bayernist laenul. Perisic võitis Interiga ka Itaalia karika ja ka Itaalia superkarika.

Perisic on mänginud ka MM-i finaalis 2018. aastal, kus ta 2:4 kaotusmängus Prantsusmaale ka värava lõi.