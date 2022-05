Tartus toimusid esmakordselt Eesti noorte karikavõistlused sulgpalliklubidele

Kodust Sudirman Cupi eristab oma suurest vennast siiski üks oluline detail – kui maailma parimat võistkonda selgitatakse klassikalises võtmes, kus viies mänguliigis mängitakse võitja selgumiseni geimidega kolmest parem, siis siin on kasutusel Balti noortekohtumistelt tuntuks saanud variant mängida 100 punktini. Uus üksikmängija või paar saab platsile alles siis, kui juhtija on jõudnud vastavalt 20, 40, 60 ja 80 punktini. Võidab see võistkond, kes esimesena 100 punkti täis saab. Alustavad meesüksikmängijad, jätkavad naised, siis tulevad riburada meespaarid, naispaarid ja lõpetavad segapaarid. Seega võitja pole selge enne, kui segapaarid on lõpetanud.

U-13

Kõige vähem aega harjutada ja mängida jõudnute vanuseklassi nelja võistkonna turniiril sai sisuline esikohamatš peetud juba teises voorus, kus Triiton alistas Tallinna Sulgpallikeskuse (TSKeskus) 100:55. Esimeses voorus said triitonlased jagu Veeriku Badmintoni teisest võistkonnast 100:47, viimases võideti turniiri võõrustajate esindusvõistkonda 100:52. Kolme kohtumise peale kokku loovutati vastastele vaid üks geimivõit. Üksikmängudes esindasid Triitonit Karl-Markus Kasekamp ja Keidi Kaasma, paarides Kasekamp ja Marten Põder, Kaasma ja Ilona Roogsoo ning Põder ja Roogsoo. Teine oli TSKeskus ja kolmas Veeriku Badminton I.

U-15

Selles vanuseklassis oli Triitonil väljas kaks esindust, kes sepistasid ka kaksikvõidu. Medalid ja kingikotid kuulusid kõik tartlastele, sest kolmanda koha sai Veeriku võistkond. Triitoni esinduskoosseis alustas 100:53 võiduga Veeriku üle, seejärel mängiti oma teine koosseis üle 100:40 ning viimases voorus loovutati TSKeskuse esindusele vaid 37 punkti. Mängisid Priit Põder, Annabel Mutso, Oskar Laanes – Põder, Kaisa-Liis Lepp – Mutso ja Laanes – Lepp. Triiton II oli tallinlastest parem 100:78 ning viimases voorus ka kaaslinlastest Veerikult 100:87. Kolmanda koha hõivas 100:69 võiduga TSKeskuse üle Veeriku võistkond.

U-17

Tallinna Sulgpallikeskus oli siin väljas kahe koosseisuga, kuid Triitoni esikohta ei õnnestunud ikkagi väärata. Tartlased võitsid avavoorus pealinlaste teist rivistust 100:47, teises voorus saadi 14 punktiga (100:86) jagu TÜASK-i sulgpallureist ning viimases võideti selge vahega 100:72 TSKeskuse esindusvõistkonda. Karikavõidu sepistamisel osalesid erinevates paarikombinatsioonides Rasmus Roogsoo, Liisbet Leemet, Karl Jonas Lõhmus, Andrei Schmidt, Hanna Karileet ja Lumikki Liias.

U-19

Selles vanuseklassis võis Veerikul kaasa elada kolmele hetkel maailma juunioride edetabelis Top 30 sekka kuuluvale meesmängijale. Justin Hoh' (Malaisia) ja Alwi Farhani (Indoneesia) järel kolmandal kohal paiknev Tauri Kilk juhatas oma kaaslased viie võistkonna konkurentsis ka uljalt võidule. Triiton I neli võitu tulid punktidega 400:187 ja geimidega 19:1. Võitjad said esmalt jagu Veeriku Badmintonist 100:38, seejärel TSKeskuse II võistkonnast 100:28, oma teisest rivistusest 100:57 ning viimases ka TSKeskuse esinduskoosseisust 100:64.

Viimatises vastasseisus alistas Kilk juunioride edetabelis 15. kohal paikneva Mario Kirisma 20:8, kuid paarismängus õnnestus Kirismal ning edetabeli 27. reketil Robin Schmalzil minimatš Kilgi ja Hugo Themase vastu võita 26:20 (paarismängus on tallinlased juunioride maailma edetabelis vastavalt 11. ja 10. kohal). Lisaks Kilgile ja Themasele said medali kaela veel Marelle Salu, Elisaveta Berik ja Emili Pärsim.

Karikavõitjatele 43 punktiga kaotanud Triiton II suutis kõik ülejäänud vastased ära võita. TSKeskuse II-st saadi jagu 100:50, tallinlaste esindusrivistust löödi kogu päeva kõige tasavägisemas vastasseisus 100:91 ning Veeriku võistkonda viimases voorus 100:60. Kolmanda vooru kohtumises TSKeskusega suutsid kaksikõed Annabel ja Meribel Rohtla võimsa naispaarismänguga oma võistkonna võiduteele tagasi juhtida, olles vastastest paremad 33:13 ning viies Triitoni 47:60 kaotusseisust ette 80:73!

Kolmanda koha sai TSKeskuse esindusvõistkond, järgnesid Veeriku ja võiduta jäänud TSKeskus II.