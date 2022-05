VAATA OTSE | Premium liigas lähevad vastamisi tabelitipud Levadia ja Flora

Eesti klubijalgpalli klassikaline vastasseis viib Premium liiga 16. voorus vastamisi Eesti läbi aegade kaks kõige edukamat meeskonda - FCI Levadia ja FC Flora. Otseülekanne kohtumisest algab ETV2 kell 16.45. Stuudios on Aet Süvari ja Rimo Hunt, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu.

Tänavu on mängitud omavahel juba Superkarika finaalis, karikavõistluste veerandfinaalis ja korra ka liigamängus. Superkarika finaalis võitis penaltiseeria järel Levadia, kuid teistes mängudes on peale jäänud Flora. Liigamängudes on Flora olnud tiitlikaitsjale alistamatu juba kümme mängu järjest.

"Suur vastasseis ja derbi mäng. Selles mängus tuleb olla kõrgel tasemel kõikides elementides. Usume, et suudame seda teha ja võtta sellest mängust kolm punkti," sõnas mängu eel Flora abitreener Joel Indermitte.

"Derbi mänguks ei pea kedagi eraldi motiveerima ja kui vaadata tabelit, siis on meil hea võimalus teha Levadiaga vahe sisse enne koondise pausi," sõnas varem Levadia eest mänginud Marko Lipp.

Flora on tabelis hoidmas 40 punktiga liidrikohta. Sama palju punkte on ka teisel kohal oleval Levadial, kuid Floral on mängitud üks kohtumine vähem.