Kümnekesi jäänud Levadia mängis iluvärava toel Floraga viiki

Flora läks pühapäevast kohtumist juhtima 18. minutil, kui Ken Kallaste hea eeltöö realiseeris värava all Martin Miller. Pool tundi hiljem võitis sama mees Milan Mitrovicilt Levadia väljakupoolel palli, serblane tõmbas Milleri jõuga maha ning sai kohtunikult punase kaardi.

Teise poolaja alguses, 51. minutil pääses Levadia kaheväravalisse kaotusseisu jäämisest, kui väravavahi Karl Andre Vallneri kehva väljamängu järel tabas Sergei Zenjovi löök posti, aga vaid kuus minutit hiljem pakuti A. Le Coq Arenale kogunenud 1400 pealtvaatajale tõeline maiuspala: Ernest Agyiri lõikas florakate söödu vahelt ning saatis seejärel hiilgava löögi oma väljakupoolelt Flora väravasuul seisnud Karl-Romet Nõmme selja taha.

Rohkem väravaid ei löödudki ja nii jätkab tabeliliidrina 15 mänguga 41 punkti kogunud Flora. Levadial on ühe enam peetud mängu juures teisena sama palju punkte, kolmas on 33 silmaga Nõmme Kalju.

Enne mängu:

Tänavu on mängitud omavahel juba Superkarika finaalis, karikavõistluste veerandfinaalis ja korra ka liigamängus. Superkarika finaalis võitis penaltiseeria järel Levadia, kuid teistes mängudes on peale jäänud Flora. Liigamängudes on Flora olnud tiitlikaitsjale alistamatu juba kümme mängu järjest.

"Suur vastasseis ja derbi mäng. Selles mängus tuleb olla kõrgel tasemel kõikides elementides. Usume, et suudame seda teha ja võtta sellest mängust kolm punkti," sõnas mängu eel Flora abitreener Joel Indermitte.

"Derbi mänguks ei pea kedagi eraldi motiveerima ja kui vaadata tabelit, siis on meil hea võimalus teha Levadiaga vahe sisse enne koondise pausi," sõnas varem Levadia eest mänginud Marko Lipp.

