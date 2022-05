VAATA OTSE | USA on pronksimängu viimase kolmandiku eel juhtimas

Jäähoki MM-võistluste viimase võistluspäeva esimeses mängus lähevad vastamisi poolfinaalide kaotajad Tšehhi ja USA ning ainult ühel meeskonnal on võimalik võita medal. Mängus on pronks ja võimalus sõita koju autasuga. Otseülekanne ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 15.15. Kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Kevin Parras.