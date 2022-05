Kaidi Kivioja sai MK-etapil Arzachenas 37. koha

Kivioja ujus 750 meetrit ajaga 9.50 ning tuli veest välja teise suurema grupi tagumises otsas. 19,3-kilomeetrisel rattadistantsil sai eestlanna ajaks 35.32 ning viiekilomeetrisel jooksudistantsil 18.48. Koguaeg 1:05.22 andis Kiviojale 37. koha.

"Tegin enda kohta hea ujumise ja olin ratta alguses teise grupi sabas. Tõusu peal tundsin kohe, et ratas saab seekord väga raske olema. Andsin esimesel tõusul endast kõik, aga kahjuks laskumise alguses jäin natuke aeglasemate naiste taha kinni ja teine grupp sõitis eest ära. Minu grupp ei teinud üldse koostööd ja vahe esimestega kasvas suureks," kirjeldas Kivioja võistlust.

"See tulemus ei ole kindlasti see, mille järgi ma siia tulin ja rõõmu see ei paku. Aga see oli kõik, mis mul seekord anda oli. Ilmselt jättis COVID ikkagi oma jälje. Uus võimalus on juba järgmisel nädalal Poolas," lisas ta.

Võistluse võitis prantslanna Sandra Dodet ajaga 1:00.31, edestades šveitslannat Julie Derronit nelja ja brasiillannat Luisa Baptistat viie sekundiga. Eliitmeeste seas sai esikoha britt Jonathan Brownlee ajaga 54.08. Teisele kohale tuli brasiillane Manoel Messias (+0.16) ja kolmandale prantslane Tom Richard (+0.27).

4. juunil stardib Kivioja Euroopa karikasarja etapil Rzeszowis. Lisaks Kiviojale on Poolas stardis veel Kevin Vabaorg ja Henry Räppo.