VAATA OTSE | Kes võidab rahvusvahelise koosseisuga startiva 41. Tartu rattaralli?

26.–28. maini toimus Eestis profiratturite võidusõit Tour of Estonia, mis tõi kohale 21 meeste tiimi, igas tiimis seitse liiget. 28. mail startis ka Ladies Tour of Estonia, kus startis 13 naiskonda, igas tiimis kuus naist. Paljud nendest soovisid jääda Eestisse veel pühapäevalgi, et startida Tartu rattarallil.

Stardis on ka World Touri tasemel pedaalivasse BikeExchange – Jayco klubisse kuuluv Tanel Kangert. Kangerti sõnul on Tartu rattaralli justkui osa Tour of Estoniast ning seda tuleks võtta kui tervikut. Rattarallil osalemise on kinnitanud ka Mihkel Räime koduklubi Burgos BH. Kokku on Tour of Estonia tiimidest kümme andnud rattarallil osalemisest märku.

Kõrgeimate kohtade nimel võistlevad Eesti ratturitest ka Mihkel Räim, Norman Vahtra, Gert Kivistik ning Madis Mihkels.

Ladies Tour of Estonia naiskondadest on avaldanud soovi osaleda rattarallil kuus tiimi. Nii nagu meestelgi, on konkurents tihe, kuid joonel on tugevatest Eesti naisratturitest Elisabeth Ebras, Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk ning Liisa Ehrberg.